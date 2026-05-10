¿La propina es voluntaria? Esto dice la Profeco

Ante el incremento de establecimientos que incluyen el cobro de propina de manera automática en las cuentas de consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que ningún comercio, restaurante o prestador de servicios puede obligar a las personas a pagar este cargo sin su autorización.

En el contexto de los festejos aumenta considerablemente la actividad en restaurantes, bares y sitios turísticos, la dependencia federal llamó a las y los consumidores a revisar cuidadosamente sus tickets y cuentas antes de realizar cualquier pago.

La propina debe ser voluntaria

La Profeco enfatizó que la propina no es una obligación, sino una gratificación voluntaria que las personas otorgan como reconocimiento por el servicio recibido. Este tipo de compensación suele darse principalmente en restaurantes, hoteles, bares y otros negocios relacionados con la atención directa al público.

La institución explicó que ningún establecimiento tiene permitido fijar porcentajes obligatorios ni añadir montos por este concepto sin el consentimiento previo de los clientes.

Ley prohíbe cobros abusivos

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los proveedores no pueden aplicar prácticas comerciales abusivas o coercitivas que afecten a las personas consumidoras.

Además, la legislación establece que tampoco pueden cobrarse servicios adicionales que no hayan sido aceptados expresamente por el consumidor, ya sea de manera escrita o electrónica.

Por ello, incluir propinas automáticas o exigir su pago puede derivar en sanciones económicas para los negocios que incurran en este tipo de prácticas irregulares.

Comercios pueden ser sancionados

La Profeco señaló que las multas dependen de diversos factores como la gravedad de la falta, la reincidencia y el impacto ocasionado a las y los consumidores.

Entre las irregularidades más comunes que pueden ser castigadas se encuentran los cobros indebidos de propinas, las comisiones ilegales por pagar con tarjeta y la publicidad engañosa.

La dependencia recordó que realiza visitas de verificación para supervisar que los comercios cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor y con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Recomiendan denunciar irregularidades

La Procuraduría exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía o práctica desleal detectada en establecimientos comerciales, ya que estas denuncias permiten iniciar procesos de inspección y, en caso de comprobarse las irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, recomendó revisar detalladamente la cuenta antes de pagar y preguntar inmediatamente sobre cualquier cargo desconocido.

También sugirió conservar el comprobante de pago, ya que este documento es indispensable para presentar reclamaciones o denuncias posteriores.

Canales para presentar quejas

La Profeco recordó que las personas consumidoras pueden presentar denuncias o solicitar asesoría a través del Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

Además, están disponibles las redes sociales oficiales en X, @AtencionProfeco y @Profeco, así como Facebook en ProfecoOficial.

También pueden enviarse reportes mediante los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

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