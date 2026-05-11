Especulación inmobiliaria dificulta acceso a vivienda

La especulación inmobiliaria se ha convertido en uno de los principales factores que complican el acceso a la vivienda para jóvenes y familias que buscan adquirir su primer patrimonio, advirtió la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara.

El presidente del organismo, Jahaziel Omar Castañeda González, señaló que este fenómeno genera incertidumbre en el mercado y distorsiona los precios reales de las propiedades, lo que termina afectando directamente a los compradores.

Explicó que uno de los principales problemas es la desinformación que circula en el sector inmobiliario, provocada por personas que operan sin acreditación profesional y que promueven valores que no corresponden a la realidad del mercado.

“Un asesor inmobiliario tiene una responsabilidad muy clara desde su propio nombre: asesorar. Esto implica determinar el valor real de un inmueble, en conjunto con especialistas en valuación”, puntualizó.

De acuerdo con el especialista, la especulación también se origina cuando se publican precios en plataformas digitales sin el acompañamiento de profesionales certificados, lo que genera expectativas equivocadas tanto para compradores como para vendedores.

Este tipo de prácticas, agregó, afecta la estabilidad del mercado y complica la toma de decisiones de quienes buscan adquirir una vivienda.

Ante este panorama, Castañeda González consideró necesario fortalecer mecanismos que faciliten el acceso a la vivienda, así como promover políticas públicas que impulsen la vivienda social.

En este sentido, destacó la importancia de que los tres niveles de gobierno continúen apoyando con acciones como la donación de terrenos y el otorgamiento de subsidios dirigidos a la construcción de vivienda para trabajadores.

El presidente de AMPI Guadalajara señaló también que la vivienda usada representa una alternativa viable para quienes buscan opciones más accesibles, ya que aún es posible encontrar inmuebles con precios cercanos a un millón y medio de pesos en ubicaciones estratégicas.

“Se pueden hacer renovaciones con muy poco dinero, incluso hay créditos para renovar departamentos, y de esta forma pueden tener vivienda asequible en puntos muy estratégicos, cerca del tren ligero, de estaciones de camión, etcétera”, explicó.

Añadió que, en términos generales, el valor de la renta suele calcularse entre el 3 y el 7 por ciento del valor comercial del inmueble.

Recomendaciones para comprar vivienda

AMPI Guadalajara recomienda a jóvenes interesados en adquirir su primera vivienda analizar a detalle las condiciones financieras antes de tomar una decisión.

Entre los puntos clave destaca revisar el Costo Anual Total (CAT) y no solo la tasa de interés, evitar créditos con tasas variables y estudiar la tabla de amortización.

En el caso de preventas, sugiere verificar que cuenten con licencias y créditos puente. Para remates bancarios, aconseja acudir únicamente con profesionales certificados, como los de la propia asociación.

CT