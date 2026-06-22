Las oportunidades de negocio están en todas partes. Pueden surgir de un sueño que inició en la infancia o de solucionar una necesidad personal. Para Daniela Cueva incursionar en el negocio de las botanas saludables fue el resultado de una búsqueda personal para encontrar un snack adecuado a su condición médica.

Todo inició como un proyecto para generar ingresos mientras estudiaba comercio en la universidad; su novio, mercadólogo, aportó su granito de arena para darle forma al concepto. “Tuve una condición de salud durante muchos años que me llevó a buscar mejor alimentación y buscar productos que yo pudiera consumir”.

Cuando encontró el producto correcto inició a consumirlo, luego se lo ofreció a sus amigos y familiares y así se desarrolló el concepto BotanuCrunch: chips de vegetales naturales horneados. El espíritu de comerciante de Daniela no falló, ella y su novio apostaron todo por su proyecto justo en el inicio de la pandemia y en unas semanas cumplirá seis años.

“Comenzamos en pandemia, cuando dejamos de ir a la escuela. Llevamos servicio a domicilio; el reto fue superar la pandemia, cuando ya terminó y la gente ya no quería el envío, prefería pasar a un sitio físico, fue algo que nos puso a prueba, pero fue parte de la curva de aprendizaje para seguir creciendo y que se solidificara el negocio”, comparte Daniela.

La respuesta fue tan favorable que su empresa les exigió su total atención y llegó el momento de tomar decisiones: “Dejamos nuestros trabajos y nos enfocamos, la línea de mayoreo es para quienes buscan distribuir el producto, también somos proveedores de comercios que buscan opciones saludables para sus clientes”.

La historia se cuenta fácil, pero para dos jóvenes evolucionar hasta hoy fue el resultado de un ensayo y error que les permitió afianzar una empresa formal. “Jamás pensamos que un proyecto que iniciamos en la universidad se convertiría en un negocio, en un patrimonio, nos ha tocado ir aprendiendo en el camino. Iniciamos con otro nombre, por temas de registro lo cambiamos, buscamos uno que identificara lo esencial de una botana, con el crunch que distingue a la mayoría de los productos”.

Gustos culposos

Distribuir fue el primer paso. Ahora, Daniela disfruta el desafío de atender al público en un local en la Colonia Mirador del Sol, donde la experiencia consiste en preparar al momento las botanas según el gusto del cliente.

“Después de años de trabajo logramos abrir nuestro primer punto de venta con una dinámica de recibir clientes y que puedan vivir una experiencia completa: preparar al momento; les llamamos botanubowl”.

BotanuCrunch ofrece un rincón donde coincidir para disfrutar de botanas y bebidas preparadas al momento.

Las chips de siempre se reinterpretan con toppings frescos y salsas sin azúcar para conservar la esencia saludable de la marca, “es una alternativa para el gusto culposo”, comparte entre risas.

Aunque la tendencia saludable ha llegado a muchos ámbitos, para Daniela no es una moda, es un proyecto sostenible en el tiempo, pues está convencida que es una alternativa para quienes, como ella, no pueden comer cualquier producto.

“Como buenos mexicanos botaneros nos hemos enfocado en la calidad, buscamos productos con buenos ingredientes, la base es natural y el proceso es horneado, así el producto se mantiene de manera más orgánica”. En el catálogo de productos se cuentan variedad de vegetales como betabel, camote, jícama y pepino, entre otros.

Proyecto de vida

Daniela comparte que este emprendimiento que inició hace seis años como estudiante, se convirtió en el proyecto de su vida junto a su novio y socio. “Ha sido un gran aprendizaje, estamos a meses de casarnos, es una prueba muy grande llevar un negocio y una relación. Hemos hecho un gran equipo, de mente creativa y operativa, poder compartir tu proyecto con tu pareja es algo muy retador, pero muy gratificante”.

Para Daniela cada proyecto exitoso tiene detrás mucha pasión, eso es lo que hace que se desarrolle pese a las adversidades. “Creo que tu proyecto te tiene que apasionar, dentro de ti debe haber algo que te haga seguir, un motor que te haga avanzar y querer capacitarte”.

El emprendimiento, la tenacidad y la pasión viene de familia para Daniela. “Mi mamá es mi mayor inspiración, es una mujer emprendedora y visionaria, siempre se dedicó a la familia, pero a la vez supo cómo generar ingresos, nos incentivó a soñar, a generar, desde los nueve años inicié a vender y me encuentro con gente que me dice: ‘te recuerdo vendiendo siempre, tu mamá siempre contigo’, eso es algo muy bonito”. Por eso, entre la inspiración y la pasión, Daniela encontró en BotanuCrunch su lugar feliz.

CT