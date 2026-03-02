En Ramírez Palos & Aréchiga Temores celebramos una trayectoria de 11 años de crecimiento auténtico, construido sobre los pilares del talento, la ética y una visión compartida a largo plazo. Lo que comenzó como un proyecto de excelencia legal se ha consolidado hoy como una institución referente, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la entrega de un equipo que entiende el derecho como una herramienta de impulso empresarial.

La evolución de un liderazgo compartido

Nos complace anunciar que, a partir de febrero de 2026, la firma inicia una nueva etapa estratégica con la incorporación de Diana Laura Temores García y Alejandro Aréchiga Morales como Socios. Ambos han sido piezas fundamentales en nuestra historia desde sus inicios; con más de diez años de trabajo continuo, han demostrado que la persistencia y la capacitación continua son la clave del éxito institucional.

Su consolidación en las áreas de Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo no es solo un crecimiento interno, sino una garantía de continuidad y excelencia para quienes representamos. Esta nueva estructura societaria refuerza nuestra esencia: un servicio estratégico, cercano y con una visión de futuro que se adapta a un entorno global cada vez más complejo.

Liderazgo probado en Propiedad Intelectual

Este fortalecimiento institucional se sustenta en resultados tangibles. Nos enorgullece compartir que, durante 2025, nuestra firma se posicionó en el 4to lugar a nivel estatal en número de solicitudes de registro de marca presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Este logro reafirma nuestro liderazgo en la región y, sobre todo, la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para la protección de sus activos más valiosos: sus ideas y su identidad.

Actualmente, nuestra firma representa a más de 950 empresarios, administrando más de 7 mil 600 activos de Propiedad Intelectual como marcas, invenciones y derechos de autor, y teniendo una participación en más de 500 litigios relacionados con esta materia.

Solidez para el futuro

Agradecemos profundamente la confianza depositada en nosotros a lo largo de estos 11 años.

Hoy, con un equipo de socios fortalecido y una trayectoria probada, estamos más preparados que nunca para los retos del porvenir.

En Ramírez Palos & Aréchiga Temores, no solo celebramos el pasado; nos comprometemos con el futuro de su empresa.

Redes Sociales

Sitio Web: ramirezpalos.com

Instagram: @ramirezpalosabogados

Facebook: Ramirez Palos & Arechiga Temores

LinkedIn: Ramirez Palos & Aréchiga Temores

CT