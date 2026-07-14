El sindicato de guionistas de Hollywood demanda a Paramount para evitar fusión con Warner (VIDEO)

El sindicato de guionistas de Hollywood, conocido como Writers Guild of America (WGA), presentó este martes una demanda contra el conglomerado de medios Paramount, al considerar que su adquisición de Warner Bros. Discovery vulnera las leyes antimonopolio de EU.

La organización sostiene que la operación podría concentrar aún más el poder dentro de la industria del entretenimiento y afectar directamente las oportunidades laborales de miles de profesionales del sector.

A través de un comunicado, el WGA advirtió que una eventual fusión tendría consecuencias negativas para los guionistas, quienes enfrentarían una reducción en las oportunidades de empleo y una mayor presión sobre sus salarios debido a la disminución de empresas competidoras en el mercado audiovisual.

12 Estados se suman a la demanda

El sindicato, que representa a cerca de 20 mil escritores de cine, televisión y plataformas de streaming, argumentó que la consolidación entre ambos gigantes del entretenimiento derivaría en recortes de personal y en una menor producción de contenidos originales como parte de las estrategias para reducir costos operativos.

La acción legal se suma a la demanda presentada un día antes por doce estados de EU, que también buscan impedir la polémica operación por considerar que podría afectar la libre competencia. Esta coalición de fiscales generales, liderada por California y Nueva York, solicitaron ante la justicia el bloqueo de la multimillonaria fusión al considerarla un monopolio ilegal.

La querella señala que, concretamente, la operación incumple la sección 7 de la Ley Clayton, que prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de un monopolio.

El departamento de Justicia no cree que la fusión traiga problemas comerciales

El Departamento de Justicia de EU (DOJ, en inglés) aprobó el pasado junio la compra de Warner, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de contenido en línea ('streaming') y producción de contenidos.

El DOJ incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de "streaming" y medios digitales.

No obstante, la Unión Europea todavía está revisando el acuerdo para su aprobación, con fecha límite provisional fijada para el 22 de julio.

TG