Esta es la cuponera de descuentos en Costco del 14 al 19 de julio

Costco es una de las tiendas de venta al por mayor favoritas del público mexicano gracias a su variedad de productos importados, así como a la facilidad con la que comerciantes y consumidores pueden abastecer su despensa sin necesidad de recorrer diferentes establecimientos.

Esta semana, la empresa arranca con una nueva cuponera correspondiente a su esperada Temporada de Descuentos, lo que significa que en sus sucursales será posible encontrar artículos de distintas categorías a precios más bajos que los habituales.

Te puede interesar: Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 14 y 15 de julio

El supermercado cuenta con una amplia variedad de departamentos, entre ellos alimentos, bebidas, hogar, belleza e higiene, electrodomésticos, electrónica, pastelería, joyería, botanas, desechables, despensa, productos orgánicos, veganos y muchos más, que forman parte de esta campaña de promociones.

Gracias a su amplio catálogo, es posible encontrar prácticamente todo lo necesario para el hogar en un solo lugar, por lo que esta temporada de descuentos representa una buena oportunidad para ahorrar en las compras.

Para la semana del 13 al 19 de julio, la cadena internacional de clubes de precio preparó una cuponera con promociones en diversos productos que pueden ayudarte a reducir el total de tu compra.

Estos son los descuentos de Costco del 13 al 19 de julio

Si planeas reunirte con familiares o amigos para disfrutar de la recta final del Mundial 2026, Costco incluyó en su cuponera diversos productos ideales para preparar botanas, comidas y bebidas. Estos son algunos de los descuentos disponibles:

Buchanan’s 12 años whisky de 1 litro: 330 pesos de descuento.

Don Julio 70 Cristalino de 700 ml: 240 pesos de descuento.

Mafer Cacahuate Japonés de 790 g: 25% de descuento.

Tajín Salsa en Polvo (2 envases de 400 g c/u o presentación de 907 g): 20% de descuento.

Sicar Limón con semilla de 2.5 kg y/o Limón orgánico sin semilla de 2 kg: 20% de descuento.

Rob's Papas Artesanales sabor limón chiltepín de 480 g: 20% de descuento.

Comfy Foods Chicharrín de Garbanzo de 600 g: 20% de descuento.

Rosca de Botanas Kirkland Signature de 900 g: 20% de descuento.

Salchicha de res Kirkland Signature de 1.72 kg: 20% de descuento.

Hamburguesa de pollo estilo tempura Bachoco de 1.36 kg: 20% de descuento.

¿Cómo aprovechar la cuponera de Costco?

Para obtener estas promociones no es necesario presentar cupones físicos, ya que los descuentos se aplican automáticamente al momento de pagar en caja o al realizar la compra en línea, siempre y cuando los productos participantes se encuentren dentro del periodo de vigencia de la promoción.

También puedes leer: Prepara el siguiente ciclo escolar con estos descuentos en Bodega Aurrerá

Es importante recordar que las ofertas son exclusivas para socios de Costco y están sujetas a disponibilidad en cada sucursal, por lo que algunos artículos pueden agotarse antes de que concluya la promoción.

Antes de realizar tu compra, también se recomienda consultar la cuponera vigente en el sitio web o la aplicación oficial de Costco para conocer todos los productos participantes, las restricciones aplicables y las fechas de vigencia de cada oferta.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP