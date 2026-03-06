El 24% de Banamex fue vendido el mismo día de la captura del Mencho

El presidente del consejo de administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, dijo que el día en que inversionistas institucionales firmaron la adquisición de 24% de Banamex, fue el domingo 22 de febrero, coincidiendo con el operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, evento que no mermó la confianza en el país.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y no hubo ninguno que haya dudado, todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones, esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México, eso es gracias al liderazgo que tenemos”, destacó el empresario.

Durante la 34 plenaria de consejeros de Banamex, Chico Pardo resaltó que la presencia de firmas como General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority respaldan su plan para fortalecer a Banamex y son una muestra de la confianza que hay en el país.

Reconoció al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades financieras para la adquisición de Banamex, cuyo 24% adicional de acciones vendidas a inversionistas institucionales solamente está a la espera de la aprobación de la autoridad antimonopolio en el país.

“Tengo el compromiso de encabezar esta nueva etapa para Banamex, marcada por su regreso a manos mexicanas y para mantener e incrementar su papel como un pilar de desarrollo”.

El empresario apuntó: “decidí invertir en Banamex porque vi una oportunidad única de tener un impacto positivo en todos nuestros colaboradores y desde luego, en nuestro país. Durante mi carrera los proyectos y empresas que he liderado mantienen un eje común que es la confianza en México y la profunda convicción de que la mayor inversión, está aquí, por sus grandes posibilidades y sobre todo por su gente”.

Digitalización de servicios será una prioridad

Fernando Chico Pardo dijo que se ha creado un grupo de trabajo para acelerar la digitalización con asesores externos que ya están colaborando muy de cerca con el equipo de Banamex, cuya estrategia en 2026 se centrará en reconstruir y fortalecer los negocios que por la separación se quedaron en Citi, particularmente la banca corporativa y de inversión.

“Al igual que la digitalización, el proceso de desconsolidar a Banamex de Citi, es tan prioritario como urgente. Es un año de transición muy importante”, subrayó.

El empresario resaltó que el plan central de Banamex se enfocará en sus clientes, además de fortalecer sus programas sociales y su área cultural. “Que nuestros clientes estén convencidos de que este es el mejor banco del país. Vamos a impulsar nuestros programas sociales para que crezcan en calidad y número de beneficiarios”.

