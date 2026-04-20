La industria joyera de Jalisco se prepara para atender la demanda que generan el Día del Niño y el Día de las Madres, dos de las fechas más importantes para el sector en términos comerciales. De acuerdo con representantes de la Cámara de Joyería de Jalisco, ambas celebraciones representan una oportunidad clave para impulsar las ventas y fortalecer la actividad económica.

Para el Día del Niño, los artículos más solicitados suelen ser medallitas, cadenas, esclavas y broqueles, productos que tradicionalmente se obsequian en esta fecha. El sector prevé un crecimiento cercano al 10 por ciento en la comercialización de este tipo de piezas, impulsado por la preferencia de los consumidores por regalos duraderos.

En contraste, el Día de las Madres representa una de las temporadas más fuertes del año. Para esta fecha, se espera un incremento superior al 15 por ciento en ventas, con una amplia variedad de productos que van desde piezas sencillas hasta artículos de mayor valor.

“Para el Día de las Madres se vende de todo: desde anillos con brillantes, cadenas con dijes de acuerdo al gusto de las personas, esclavas, pulseras, collares con perlas, artículos de plata, anillos con piedras preciosas como zafiro, esmeraldas, broqueles, gargantillas, pulseras, aretes, todo lo que se pueda imaginar”, explicó Lourdes Cázares Ruiz, presidenta de la Cámara de Joyería de Jalisco.

En este contexto, el sector también se alista para la realización de Expo JOYA Abril 2026, que se llevará a cabo del 21 al 23 de abril en Expo Guadalajara. Este evento reunirá a más de 320 expositores, quienes presentarán propuestas en distintos segmentos como oro, diamantes, plata, bisutería, accesorios de moda, diseño, así como maquinaria y equipo especializado.

La exposición contará con pabellones enfocados en Oro y Diamantes, Plata y Bisutería, Accesorios de Moda, JOYA Emprende, Diseño, Internacional, además de un espacio dedicado a maquinaria y equipo. También se ofrecerán conferencias orientadas a temas como registro de marca, branding, marketing digital y materia prima, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los participantes.

Entre las novedades de esta edición destaca el lanzamiento del espacio “JOYA y las artes”, una propuesta de colaboración entre la exposición y diversos artistas plásticos, escultores y diseñadores. En esta primera edición, el artista plástico Fer Quirarte presentará su colección “La temperatura de la joyería”, que busca mostrar el proceso creativo detrás de cada pieza.

Además, el piso de exhibición crecerá de 12 mil a 14 mil metros cuadrados, lo que permitirá ampliar la oferta para los asistentes. Se prevé la participación de más de 320 empresas fabricantes y comercializadoras, así como la asistencia de más de 10 mil compradores mayoristas y medio mayoristas provenientes de distintas regiones de México y del extranjero.

“Siempre hay novedades, nuestra clientela, nuestros compradores lo que buscan es la novedad, lo que se ha vendido más”, afirmó Cázares Ruiz.

Expo JOYA es considerado el encuentro de negocios joyero más importante de América Latina y concentra alrededor del 30 por ciento de las ventas anuales del sector en México. Para los participantes, representa una plataforma clave para cerrar acuerdos comerciales y anticipar tendencias.

“Es una expo muy importante porque nuestros compradores se preparan para comprar las joyas por el Día del Niño y para el 10 de mayo, que es uno de los días de ventas más importantes en joyería para festejar a esta persona tan querida que todos tenemos cerca de nosotros”, añadió la presidenta del organismo.

En esta edición, seis proyectos emprendedores formarán parte del pabellón JOYA Emprende, iniciativa que impulsa el talento emergente mediante formación y exposición en un entorno internacional.

La industria joyera de Jalisco, con más de cuatro décadas de trayectoria en este evento, apuesta por mantener su dinamismo y aprovechar estas fechas clave para consolidar su crecimiento.

¿Qué necesitas para ingresar a Expo JOYA?

Acceso - Expo JOYA es un evento gratuito dirigido a compradores mayoristas y medio mayoristas del sector joyero. Para ingresar, es necesario realizar un pre-registro previo en el sitio web www.expojoya.com.mx, donde se valida la información de los asistentes.

Expo JOYA es un evento gratuito dirigido a compradores mayoristas y medio mayoristas del sector joyero. Para ingresar, es necesario realizar un pre-registro previo en el sitio web www.expojoya.com.mx, donde se valida la información de los asistentes. Requisitos - Además, los interesados deben cumplir con al menos uno de los requisitos establecidos por la organización.

Además, los interesados deben cumplir con al menos uno de los requisitos establecidos por la organización. Comprobación - Entre ellos se encuentra presentar notas membretadas o facturas de compra de joyería a su nombre que sumen un monto mínimo de 10 mil pesos. También es válida una invitación personalizada por parte de algún expositor participante.

Entre ellos se encuentra presentar notas membretadas o facturas de compra de joyería a su nombre que sumen un monto mínimo de 10 mil pesos. También es válida una invitación personalizada por parte de algún expositor participante. Registro - Otra opción es contar con el alta de Hacienda de una joyería o negocio afín, en la que se especifique la actividad relacionada con el sector. Estos lineamientos buscan asegurar un perfil profesional entre los asistentes.

CT