La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene expectativas positivas entre empresarios y representantes del sector privado, pese a que las negociaciones formales podrían extenderse más allá del próximo 1 de julio.

La semana pasada concluyeron en Washington las conversaciones previas entre los equipos técnicos de México y Estados Unidos rumbo a la revisión del acuerdo comercial. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, informó en redes sociales que los encuentros se realizaron en la sede de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y que los resultados fueron satisfactorios.

Entre los principales temas discutidos estuvieron las reglas de origen, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la sustitución de insumos provenientes de Asia. Estos puntos forman parte de la agenda que ambos países revisarán en las próximas semanas como parte del proceso de actualización del tratado.

La Secretaría de Economía y la representación comercial de Estados Unidos acordaron además que la primera reunión oficial de negociación bilateral del T-MEC se lleve a cabo durante la semana del 25 de mayo en la Ciudad de México.

No obstante, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que las negociaciones podrían prolongarse después del 1 de julio, fecha prevista para el inicio formal de las discusiones.

Pese a ese escenario, representantes empresariales consideran que existen condiciones para alcanzar acuerdos y mantener la estabilidad en las operaciones comerciales entre ambos países.

Ernesto Sánchez Proal, presidente de American Chamber of Commerce of México, Capítulo Guadalajara, afirmó que el sector empresarial mantiene optimismo respecto a la revisión del tratado, aunque aclaró que una ratificación inmediata no necesariamente ocurrirá.

“Lo que vemos es que a pesar de que habrá una revisión, que sí habrá aranceles, no vemos un escenario crítico que impida la continuidad de las operaciones, al contrario estamos optimistas”, señaló.

En paralelo a las conversaciones técnicas, directivos de grandes empresas americanas que operan en el Occidente del país analizaron el entorno geopolítico, laboral y logístico que enfrenta la operación empresarial en México ante la revisión del T-MEC.

Durante la reunión se plantearon diversas acciones orientadas a proteger la industria local, diversificar portafolios y fortalecer la competitividad de la región frente al nuevo escenario comercial.

La sesión fue encabezada por Ernesto Sánchez Proal y contó con la participación de Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de Amcham México. En el encuentro se destacó que la relación entre México y Estados Unidos funciona bajo un esquema de coproducción.

Los participantes señalaron que la reindustrialización de Estados Unidos genera efectos positivos para México al impulsar políticas de nearshoring y friendshoring. También consideraron que una economía mexicana sólida ayuda a reducir problemas migratorios y de seguridad que afectan a Estados Unidos.

De cara a la revisión del tratado, los empresarios plantearon que México mantenga el trato preferencial en materia arancelaria, siempre que exista una supervisión estricta de las inversiones para evitar la triangulación de mercancías provenientes de Asia.

Además, solicitaron reglas claras que otorguen certidumbre frente a otros mercados competidores y permitan mantener condiciones favorables para las empresas instaladas en el país.

Sánchez Proal aseguró que, a pesar de la incertidumbre que acompaña el proceso de revisión del T-MEC, las empresas americanas establecidas en Jalisco continúan con inversiones y generación de empleo.

“A pesar de la incertidumbre, las empresas americanas en Jalisco siguen invirtiendo, creciendo y generando empleo. La agenda que trabajamos hoy refleja la convicción de construir las condiciones para seguir siendo una región competitiva”, expresó.

El proceso de revisión del T-MEC continuará en las próximas semanas con el inicio de las mesas formales de negociación entre ambos países.

Plantean las nuevas estrategias ante los cambios comerciales

Empresas americanas que operan en el Occidente del país definieron tres líneas de acción ante la revisión del T-MEC y los cambios en el entorno comercial internacional.

La primera consiste en identificar insumos de los sectores electrónico y automotriz que no se producen en México, con el objetivo de buscar su exención arancelaria y mantener competitividad en las cadenas productivas.

La segunda plantea diversificar portafolios hacia sectores considerados más resilientes, entre ellos salud, infraestructura inteligente y centros de datos.

La tercera estrategia contempla el desarrollo de programas de reskilling y upskilling en coordinación con universidades locales para responder a la creciente demanda de talento especializado.

Particularmente, se busca fortalecer la formación en inteligencia artificial y tecnología médica, áreas donde actualmente se registra un crecimiento anual de 22%, lo que incrementa la necesidad de perfiles técnicos especializados.

CT