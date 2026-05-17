SAT confirma qué NO debes hacer en mayo 2026 tras presentar tu Declaración Anual 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó durante 2026 sus mecanismos de vigilancia fiscal con auditorías más dirigidas y apoyadas en análisis de riesgo e inteligencia de datos.

Luego de concluir el periodo de declaraciones anuales, la autoridad tributaria concentra durante mayo la revisión de posibles irregularidades mediante cruces de información financiera, movimientos bancarios, operaciones de comercio exterior y datos provenientes de plataformas digitales.

Estas acciones pueden derivar en auditorías electrónicas, solicitudes de información y revisiones más detalladas para contribuyentes considerados de riesgo.

Estas prácticas pueden poner al SAT en alerta

El organismo fiscal identificó una serie de conductas que incrementan la probabilidad de ser sujeto a revisión, tanto para personas físicas como empresas.

Entre las principales señales detectadas por la autoridad se encuentran:

Uso de empresas factureras o simulación de operaciones.

Declarar pérdidas fiscales constantes sin justificación financiera.

Aplicar deducciones no permitidas o superar límites establecidos.

Reportar ingresos menores a los detectados en cuentas bancarias o plataformas digitales.

Utilizar estímulos fiscales de manera incorrecta.

Inconsistencias entre ventas, compras e importaciones.

Irregularidades en operaciones de comercio exterior, como subvaluación.

No enterar correctamente retenciones de ISR, IMSS o Infonavit.

Realizar transacciones con territorios considerados de baja tributación.

Solicitar devoluciones improcedentes.

Presentar una tasa efectiva de impuestos considerablemente inferior al promedio del sector.

SAT enfocará auditorías más precisas

Como parte del Plan Maestro 2026, el SAT busca aplicar revisiones más específicas y focalizadas, priorizando contribuyentes donde existan indicios concretos de inconsistencias fiscales.

La estrategia contempla auditorías integrales cuando sea necesario, así como requerimientos puntuales basados en hallazgos obtenidos mediante herramientas de análisis de datos y cruces automatizados de información.

Recomiendan revisar documentación fiscal

Ante el endurecimiento de la fiscalización, especialistas y autoridades recomiendan a contribuyentes mantener en orden su información contable y fiscal para reducir riesgos de observaciones o sanciones.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Verificar CFDI de ingresos, egresos y nómina.

Realizar conciliaciones bancarias periódicas.

Revisar límites y soporte de deducciones.

Enterar retenciones fiscales en tiempo y forma.

Mantener activo el buzón tributario para atender notificaciones oficiales.

El SAT advirtió que las revisiones continuarán fortaleciéndose durante el año con apoyo de herramientas tecnológicas y análisis automatizados para detectar posibles evasiones o inconsistencias fiscales.

EE