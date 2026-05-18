Los productores de aguacate de Jalisco trabajan en una estrategia de diversificación comercial con el objetivo de reducir su dependencia del mercado estadounidense y abrir nuevas rutas de exportación hacia Asia, particularmente Corea del Sur y China.

Saúl Medina Tejeda, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), explicó que el acceso a estos mercados representa una meta estratégica, aunque se trata de procesos largos y complejos que dependen de gestiones tanto estatales como federales.

“Son procesos que llevan tiempo, no es de la noche a la mañana, no sólo dependen del Gobierno del Estado sino del Gobierno federal y hemos estado trabajando con el ministro de Asia que es el contacto directo con China y Corea sí vamos avanzando pero son procesos burocráticos”, comentó.

Actualmente, en Jalisco solo 18 municipios cuentan con autorización para exportar aguacate a Estados Unidos, principal destino del producto. Sin embargo, el sector busca ampliar esta cobertura para que los 80 municipios productores puedan acceder a certificaciones de exportación.

En el estado existen alrededor de 4 mil 500 productores de aguacate, con una superficie superior a 45 mil hectáreas, de las cuales cerca de 24 mil están habilitadas para exportar al mercado estadounidense.

“Esa es una de las misiones que tenemos con el Gobierno del Estado, dar oportunidad a más productores de Jalisco para que puedan exportar”, añadió Medina Tejeda.

Durante el año pasado, los aguacateros jaliscienses exportaron aproximadamente 339 mil toneladas a Estados Unidos y otros destinos internacionales, consolidando al fruto como uno de los principales productos agroalimentarios del estado.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron, destacó que el aguacate es el segundo producto agroalimentario más exportado del estado, solo detrás de la cerveza.

Además, adelantó que próximamente se incorporarán tres municipios más al esquema de exportación, lo que ampliará la capacidad productiva del sector.

Como parte de su estrategia de internacionalización, los productores participan en ferias globales, con el fin de abrir nuevos mercados y mejorar sus ingresos, además de adaptarse a estándares internacionales de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria.

Medina Tejeda señaló que la diversificación es clave ante un entorno comercial cambiante.

“En estos momentos turbulentos donde los mercados están cambiando, con una dependencia de más del 85 por ciento al mercado norteamericano, definitivamente tendremos que explorar y buscar otros mercados en el mundo”, afirmó.

México, líder en producción

México produce alrededor de 2.7 millones de toneladas de aguacate al año y concentra cerca del 40% del comercio mundial.

Las exportaciones superan 1.3 millones de toneladas, con un valor estimado de hasta 4 mil millones de dólares.

El cultivo abarca más de 250 mil hectáreas, con Michoacán y Jalisco como principales estados productores y exportadores.

CT