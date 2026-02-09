El impulso del dólar comienza a debilitarse, mientras que la inflación en México mostró un repunte durante enero, con la inflación subyacente alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2024. Este escenario ha frenado las expectativas de que el Banco de México realice recortes en su tasa de interés en el corto plazo.

Según datos de Grupo Financiero Monex, el tipo de cambio USD/MXN registró una ligera caída, impulsando al peso mexicano hasta colocarse entre las diez divisas emergentes con mejor desempeño frente al dólar.

Al cierre de la jornada del lunes 9 de febrero, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en 17.20 pesos, una baja del 0.39% respecto al cierre previo de 17.26 pesos, de acuerdo con cifras de Dow Jones.

En la comparación semanal, la moneda estadounidense acumula una pérdida del 1.19%, y en términos anuales, mantiene una depreciación del 15.08% frente al peso mexicano.

El dólar ha hilado dos sesiones consecutivas a la baja, y su comportamiento reciente refleja una volatilidad superior a la registrada durante el último año, lo que sugiere un mercado cambiario más inestable y sensible a los indicadores económicos tanto de México como de Estados Unidos.

Fed mantiene tasas y el peso resiste

En el ámbito internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió en su reunión de enero de 2026 mantener la tasa de fondos federales en el rango de 3.50% a 3.75%, pausando momentáneamente el ciclo de flexibilización monetaria iniciado el año anterior.

Esta decisión, fundamentada en una inflación estadounidense que persiste por encima de la meta y un mercado laboral que muestra estabilización, impone un piso a la depreciación del dólar globalmente.

Esto resalta la fortaleza relativa del peso mexicano, que logra cotizar en 17.20 unidades a pesar de que el diferencial de tasas con EU ha dejado de ampliarse al ritmo previo.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

