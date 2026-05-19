El peso mexicano volvió a enfrentar presiones frente al dólar este martes , en medio de un entorno internacional marcado por la incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y una renovada fortaleza de la moneda estadounidense.

La cautela de los inversionistas y la menor demanda por activos considerados riesgosos provocaron que el tipo de cambio registrara movimientos al alza durante la jornada.

Al cierre de operaciones, el dólar estadounidense terminó cotizando en 17.39 pesos mexicanos , cifra que representó un aumento de 0.62% en comparación con la sesión previa, cuando la divisa se ubicó en 17.29 pesos, de acuerdo con datos de mercados financieros internacionales.

Dólar gana terreno frente al peso

La moneda estadounidense ha mostrado una recuperación constante frente al peso en los últimos días, impulsada principalmente por la búsqueda de refugio financiero por parte de inversionistas globales.

Tan solo en la última semana, el dólar acumuló un avance cercano al 1.25%, reflejando una mayor demanda de activos considerados más seguros ante el panorama internacional.

Sin embargo, pese al reciente fortalecimiento del dólar, en comparación anual la divisa estadounidense todavía mantiene una depreciación de alrededor de 8.63% frente al peso mexicano, lo que indica que la moneda nacional conserva parte de las ganancias obtenidas durante meses anteriores.

Analistas consideran que el comportamiento reciente responde más a factores externos que a debilidad estructural de la economía mexicana. Entre los elementos que han influido destacan las expectativas sobre las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como el nerviosismo generado por conflictos geopolíticos y problemas en cadenas globales de suministro.

Menor volatilidad da señales de estabilidad

A pesar del incremento en el tipo de cambio, el mercado cambiario ha mostrado niveles de volatilidad relativamente moderados. Actualmente, la volatilidad del peso frente al dólar se ubica alrededor de 6.18%, cifra inferior al promedio de referencia de 7.62%.

Esto significa que, aunque el dólar ha avanzado en las últimas jornadas, el mercado no ha registrado movimientos bruscos o desordenados, lo que sugiere una etapa de relativa estabilidad para la moneda mexicana.

Especialistas financieros señalan que el peso continúa siendo una de las divisas emergentes más observadas por inversionistas internacionales debido a sus tasas de interés elevadas y a la estabilidad macroeconómica que ha mantenido México en meses recientes.

Incertidumbre internacional fortalece al dólar

De acuerdo con análisis de Grupo Financiero Monex, el fortalecimiento reciente del dólar también ha sido impulsado por preocupaciones relacionadas con la inflación global y la incertidumbre geopolítica que persiste en diversos mercados internacionales.

El índice dólar (DXY), indicador que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a otras monedas internacionales, logró recuperar terreno y alcanzó un máximo intradía de 99.34 puntos.

En paralelo, el mercado reaccionó a versiones sobre posibles negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, luego de que medios iraníes difundieran información relacionada con una propuesta de paz impulsada por Washington. Además, la decisión de Donald Trump de aplazar un ataque que presuntamente estaba previsto para este jueves ayudó temporalmente a moderar parte de la tensión internacional.

Aun así, los inversionistas continuaron mostrando cautela debido al estancamiento en negociaciones internacionales y a las afectaciones persistentes en cadenas de suministro energético, factores que aumentaron la demanda por activos refugio y provocaron una venta global de bonos.

Apuestas sobre la Fed aumentan presión

Otro factor que elevó la presión sobre el peso mexicano fueron las expectativas relacionadas con la Reserva Federal de Estados Unidos. Operadores del CME Group incrementaron sus apuestas sobre un posible aumento de 25 puntos base en la tasa de interés de la Fed.

Las probabilidades implícitas ya alcanzan 40.4%, muy por encima del 0.5% estimado al cierre de abril y el nivel más elevado registrado durante 2026.

La expectativa de tasas más altas en Estados Unidos suele fortalecer al dólar y generar presión sobre monedas emergentes como el peso mexicano, ya que los inversionistas prefieren mover capital hacia instrumentos con mayores rendimientos y menor riesgo.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

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