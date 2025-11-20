El dólar estadounidense terminó la última sesión en 18,38 pesos por unidad, un ligero avance de 0,23% respecto al cierre previo de 18,34 pesos, alcanzando así su precio más elevado de la semana, según datos reportados por Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa norteamericana acumula una ganancia de 0,43%, aunque en la comparación anual aún mantiene una caída cercana al 8,9%.

De acuerdo con el análisis de cierre de Grupo Financiero Monex, el peso resentió un cambio en las expectativas de los inversionistas tras reevaluar los datos laborales de Estados Unidos y su posible efecto en la política monetaria de la Reserva Federal.

El documento anticipa que, durante la operación nocturna, la moneda mexicana podría fluctuar entre 18.32 y 18.44 pesos por dólar.

El movimiento del día puso fin a dos sesiones sin variaciones relevantes. Además, la volatilidad observada en la última semana se mantiene por debajo del promedio anual (9,73%), lo que indica un comportamiento menos agitado de lo habitual en esta fase.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

