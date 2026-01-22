El dólar estadounidense cerró este jueves 22 de enero de 2026 en un promedio de 17.47 pesos mexicanos , lo que representa una ligera baja de 0.11% frente a los 17.49 pesos del día anterior, según datos de Dow Jones.

El movimiento se da en un contexto de mayor apetito por el riesgo, impulsado por el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo preliminar con la OTAN respecto a sus planes en Groenlandia, hecho que ha contribuido a reducir las tensiones geopolíticas y mejorar el ánimo de los mercados internacionales.

A pesar de la debilidad general del dólar, el tipo de cambio USD/MXN se mantuvo dentro de un rango estable por debajo de las 17.50 unidades , mientras los inversionistas evalúan indicadores económicos locales.

Inflación repunta al inicio de 2026

En el ámbito nacional, la inflación en México durante la primera quincena de enero mostró un aumento de 0.31% respecto al periodo previo, superando el 0.17% anterior. En términos anuales, la inflación general se situó en 3.77%, ligeramente por encima del 3.69% registrado al cierre de 2025.

El componente subyacente, que excluye productos de alta volatilidad, alcanzó 4.47% anual, impulsado por el incremento en mercancías (4.51%) y servicios (4.44%), según los datos oficiales.

Evolución semanal y volatilidad

En la última semana, el dólar ha acumulado una caída del 1.05%, y en comparación con el mismo periodo del año pasado mantiene un descenso del 14.59% interanual. Con este resultado, la divisa suma dos jornadas consecutivas a la baja.

La volatilidad reciente se mantiene muy por debajo de los niveles promedio del último año, lo que sugiere un mercado más estable y con menor variación en el tipo de cambio durante esta fase de calma financiera.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

