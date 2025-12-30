La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó en junio pasado una advertencia en sus redes sociales sobre el llamado consumo fantasma, que proviene de los aparatos eléctricos que continúan usando energía aun cuando están apagados o en modo de espera. Este gasto no solo sube el monto del recibo de luz que se pagará, sino que también genera un impacto negativo en el medio ambiente por el uso innecesario de electricidad.

La CFE aconseja prestar especial atención a este dispositivo: los multicontactos. Usualmente, estos aparatos permanecen conectados todo el tiempo, y suelen ser los principales responsables del consumo fantasma en los hogares. Antes de salir de casa, la recomendación es desconectarlos por completo o utilizar multicontactos con interruptor para cortar el flujo eléctrico de varios dispositivos a la vez.

Facebook / CFE Nacional

Un multicontacto sirve para conectar varios aparatos a una sola toma de corriente. Además, muchos modelos tienen protección adicional contra aumentos inesperados de voltaje y picos de corriente; otros incluyen puertos USB para cargar dispositivos directamente, lo que los vuelve muy útiles para las personas.

Aparatos que deben desconectarse, además de multicontactos, recomendado por la CFE

Entre los aparatos más comunes que consumen energía, incluso apagados, están:

Sistemas de entretenimiento como televisiones, consolas de videojuegos, minicomponentes y sistemas de audio, que permanecen en modo de espera la mayor parte del día.

Cargadores de celulares, tabletas y computadoras, que siguen absorbiendo electricidad aunque no estén cargando ningún dispositivo.

Electrodomésticos con luces o relojes digitales, como hornos de microondas, cafeteras, licuadoras y dispensadores de agua.

Computadoras y equipos de oficina, incluidas laptops, impresoras, copiadoras y escáneres, que en modo "suspensión" continúan utilizando energía.

Decodificadores de televisión y reproductores de DVD o Blu-ray, que permanecen activos en segundo plano.

La CFE señala que apagar y desconectar multicontactos y otros aparatos eléctricos es una medida simple que puede reducir el consumo mensual de energía y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del planeta.

OF