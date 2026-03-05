Buró de Crédito 2026: ¿Cuánto tarda en actualizarse el historial tras pagar tu deuda?

Liquidar una deuda no significa que tu nombre desaparezca de inmediato del Buró de Crédito. Este organismo no funciona como una lista negra, sino como una sociedad de información que concentra el historial de cómo las personas manejan sus préstamos, tarjetas y servicios. La información que aparece ahí no la modifica el propio Buró, sino que proviene de los bancos, financieras, tiendas y empresas que otorgan crédito.

Cuando un usuario paga totalmente una deuda, la institución correspondiente debe reportar el movimiento en su siguiente corte mensual. Por ello, el cambio suele reflejarse en el historial entre 30 y 45 días naturales después del pago , ya que depende del momento en que la empresa envíe su actualización. En algunos casos puede tardar más, sobre todo si el pago se realizó cerca de la fecha de corte o si el proceso interno de la institución es más lento, por lo que se recomienda conservar el comprobante de liquidación.

También es común que surjan confusiones porque, aunque la deuda aparezca como “pagada”, el historial conserva los registros de atrasos anteriores. El reporte muestra tanto el cumplimiento como los periodos de demora que existieron mientras el crédito estuvo activo.

En México, los registros negativos pueden permanecer en el historial entre uno y seis años dependiendo del monto de la deuda , siempre que no exista un proceso judicial y que el adeudo no supere los límites establecidos en UDIS. Este plazo comienza a contar desde que el crédito se cerró o dejó de reportarse.

Si después de más de 45 días el adeudo sigue apareciendo como activo, el usuario puede presentar una reclamación ante el Buró de Crédito para que se revise la información con la institución que reportó el dato. Aunque pagar la deuda es un paso clave para mejorar la salud financiera, la actualización del historial depende de los tiempos de reporte de cada entidad y del comportamiento crediticio previo.

SV