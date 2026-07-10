Bolsa Mexicana avanza 0.59 % este viernes, pero reporta caída semanal de 0.84 %

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes un 0.59 % pero pese a ello registró una pérdida semanal del 0.84 % para sumar cuatro a la baja y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 66 mil 496.1 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida acumulada de 0.84 % para ligar cuatro semanas de caídas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas semanales de las emisoras: Volaris (-8.81 %), de los grupos aeroportuarios del Sureste (-6.15 %) y del Pacífico (-5.7 %), Arca Continental (-4.17 %) y Quálitas (-3.54 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que a pesar del movimiento positivo de este viernes el índice mexicano acumuló una baja semanal del -0.84 %; en lo que va de julio suma un -0.7 % y en lo que va del año registra un avance del 3.4 por ciento.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.4 % frente al dólar, al cotizar en 17.48 unidades por billete verde, frente a los 17.55 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 152 millones de títulos por un importe de 18 mil 334 millones de pesos.

De las 564 empresas que cotizaron en la sesión, 257 cerraron con sus precios al alza, 290 registraron pérdidas y 17 se mantuvieron sin cambios.

JM