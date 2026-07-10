Venta de Liquidación Suburbia: estos son los celulares con 50% de descuento

Ya sea para chicos o grandes, Suburbia se ha convertido en una de las tiendas departamentales favoritas del público gracias a la amplia variedad de productos que ofrece , permitiendo que todos los integrantes de la familia encuentren artículos que se adapten a sus necesidades.

Ahora, comprar en la cadena será todavía más accesible, ya que la empresa confirmó el inicio de su tradicional Venta de Liquidación, en la que miles de productos tendrán importantes rebajas por tiempo limitado.

Como es habitual, la promoción abarca prácticamente todos los departamentos, entre ellos ropa, calzado, hogar, electrodomésticos, electrónica, juguetes, deportes, salud y belleza.

Sin embargo, uno de los apartados que más interés genera durante cada edición es el de telefonía celular.

Celulares disponibles en Suburbia con hasta 50% de descuento

Durante la Venta de Liquidación, los celulares se encuentran entre los productos más buscados, ya que la tienda ofrece descuentos de hasta el 50%, convirtiéndose en una oportunidad para renovar el dispositivo sin gastar de más.

Samsung Galaxy A36 Super AMOLED de 6.7 pulgadas

Precio original: 7 mil 499 pesos

Precio de liquidación: 3 mil 899 pesos

Samsung Galaxy A37 Super AMOLED de 6.7 pulgadas

Precio original: 9 mil 999 pesos

Precio de liquidación: 4 mil 749 pesos

Apple iPhone 14 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR (reacondicionado)

Precio original: 12 mil 806 pesos

Precio de liquidación: 7 mil 259 pesos

Apple iPhone 13 de 6.1 pulgadas Super Retina XDR (reacondicionado)

Precio original: 13 mil 231 pesos

Precio de liquidación: 7 mil 298 pesos

Samsung Galaxy S25+ AMOLED de 6.7 pulgadas

Precio original: 30 mil 822 pesos

Precio de liquidación: 15 mil 999 pesos

Xiaomi Poco C85 LCD IPS de 6.9 pulgadas

Precio original: 7 mil 999 pesos

Precio de liquidación: 3 mil 999 pesos

Samsung Galaxy S26 Dynamic AMOLED de 6.3 pulgadas

Precio original: 22 mil 499 pesos

Precio de liquidación: 12 mil 599 pesos

Motorola Moto G14 LCD de 6.5 pulgadas

Precio original: 3 mil 699 pesos

Precio de liquidación: mil 849 pesos

¿Los descuentos de la Venta de Liquidación Suburbia también aplican en línea?

Las tiendas Suburbia mantienen un horario de atención de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Sin embargo, para quienes no puedan acudir a una sucursal, la empresa informó que las promociones también estarán disponibles a través de su tienda en línea.

Además, Suburbia cuenta con una aplicación móvil desde la que los clientes podrán consultar las ofertas, realizar sus compras y dar seguimiento a sus pedidos desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Antes de realizar tu compra, recuerda verificar la disponibilidad de cada modelo, ya que las promociones están sujetas a existencias y pueden variar entre sucursales y la tienda en línea.

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