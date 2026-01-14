Bancos prometen dar una línea de crédito baja por estas 5 razones a los usuarios

El tener una tarjeta de crédito y pagar a tiempo no siempre va de la mano con un aumento de línea. Tampoco significa que seas un mal cliente, sino que los bancos suelen tener en cuenta distintos factores antes de autorizar un crédito.

A continuación, te contamos algunos motivos por los que tu banco no ha aumentado tu línea de crédito.

5 razones por las que los bancos dan líneas de crédito bajas

Ingresos bajos o no comprobables:

Para obtener un crédito generalmente el banco calcula tu línea basándose en tu sueldo , especialmente en lo que puede comprobar. En caso de tener ingresos informales, variables o no documentados, las líneas suelen ser bajas ya que el banco asume un riesgo mayor.

Poco o nulo historial crediticio:

Esto aplica especialmente con la primera tarjeta, o si se lleva poco tiempo con el crédito, debido a que el banco no tiene datos suficientes para brindar una línea más alta. Muchos usuarios comienzan con líneas bajas, y tras meses de “buen comportamiento” es cuando los bancos suelen aumentar el crédito.

Uso excesivo de los créditos actuales:

Tener varias tarjetas y tenerlas casi al tope, aunque se paguen de forma puntual, puede ser una señal de alerta para los bancos. Para las instituciones, este es un indicador de dependencia al crédito, y poca maniobra financiera. Es por ello que los bancos se inclinan por clientes que sólo utilizan una parte de su línea de crédito.

Pagos mínimos frecuentes

El pagar el mínimo no significa un atraso, pero, de igual forma, es un indicador de riesgo. Esto deja entrever que podrías tener dificultades para liquidar deudas más grandes. En este caso, lo más aconsejable es no aumentar la línea de crédito para no exponerse al sobreendeudamiento.

Atrasos pasados, aunque ya estén liquidados

A pesar de haber pagado la deuda, un retraso anterior puede influir bastante, pues el historial registra esas marcas durante años, y provocando que los bancos limiten los créditos como medida de prevención.

