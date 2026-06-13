Las minivan y SUV de JAC se presentaron hace algunos meses, pero hasta ahora pudimos conducirlos para tener en claro la tecnología híbrida conectable que ellos llaman Dual e-Drive.

Por un lado, encontramos a Traveler (899 mil pesos), una minivan que queda justo entre las que son orientadas 100% a las familias y las nuevas, principalmente de origen chino, más pensadas para un uso ejecutivo.

Como es común en estos vehículos, la amplitud es una de sus principales cartas, desde el acceso con puertas eléctricas corredizas, asientos tipo capitán en la segunda fila, con enfriamiento, masaje y completamente reclinables, para que los pasajeros que van en estas plazas se sientan como jefes. También, suman el sistema de infoentretenimiento con pantalla doble de 12.3 pulgadas y conectividad a las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y doble quemacocos.

Del otro lado, está la JAC 6 PHEV (599 mil pesos), con la carrocería de crossover/SUV más convencional del segmento compacto, con diseño agresivo y moderno; luce detalles en tendencia, como grupos ópticos divididos al frente y calaveras que se unen entre sí por lo ancho del portón.

Lo más tradicional de sus líneas también se refleja dentro de la cabina, con solo dos filas de asientos y un tablero que mezcla formas orgánicas, dos pantallas de 12.3 pulgadas tanto para el infoentretenimiento y su conectividad a Android y iOS, así como para el cuadro de instrumentos digital.

JAC 6 PHEV. El modelo cuenta con un diseño moderno. ESPECIAL

Experiencia con JAC

Saliendo desde Mérida, a bordo de la Traveler, condujimos por trayectos urbanos y algunos tramos de carretera. Tras el volante, la potencia combinada de 376 caballos de fuerza de su sistema motriz, integrado por un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros, un motor eléctrico y una batería de 27.6 kWh de capacidad, se siente muy bien administrada.

El objetivo es ofrecer una marcha confortable en todo momento, prácticamente aislando a los ocupantes de baches y calles en mal estado, pero con la respuesta necesaria cuando se requiere realizar un rebase o una incorporación.

La JAC más familiar promete una autonomía eléctrica de hasta 150 kilómetros (NEDC) y una autonomía combinada superior a los mil 100 kilómetros. Donde realmente se disfruta es en los asientos traseros, desde donde uno puede desconectarse del viaje y admirar los paisajes.

Por su parte, la JAC 6 prescinde de un propulsor turbocargado, aunque mantiene un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros de desplazamiento. En conjunto con un motor eléctrico y una batería de 21.68 kWh, genera 310 HP y 321 libras-pie de torque, con una autonomía eléctrica de hasta 120 kilómetros y una autonomía combinada de 1,100 kilómetros (NEDC).

En este caso, la puesta a punto ofrece una conducción más firme y menos aislada, lo que se traduce en mejores sensaciones para quien va al volante, sin llegar a resultar incómoda.

JAC confirma que, al contar con acceso a un cargador, la experiencia de uso de un vehículo híbrido conectable (PHEV) puede ser muy placentera, incluso en viajes largos.