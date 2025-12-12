Aumento de precios e incertidumbre marcan el ánimo del consumidor mexicano rumbo a 2026

En el informe “Consumer Outlook: Guide to 2026 de NielsenIQ (NIQ)” es visible la preocupación económica que tienen los consumidores mexicanos para el inicio del siguiente año 2026, debido al incremento de precios y la creciente incertidumbre sobre la situación económica.

El Consumer Outlook: Guía para 2026 es un estudio que analiza las expectativas, preocupaciones y comportamientos y hábitos de compra de los consumidores a nivel global, está basado en la opinión de casi 19 mil consumidores en 27 países. La encuesta se realizó del 10 de junio al 8 de julio de 2025.

¿Cuáles son las preocupaciones de los consumidores?

Según el documento, las preocupaciones para los próximos seis meses entre la población del país, resaltan los conflictos globales y escalada de crisis, seguridad laboral, así como no tener la capacidad para proporcionar lo básico a las familias.

En dicho contexto, el documento resaltó que en México 21% de los consumidores mencionan que los acontecimientos geopolíticos o factores económicos en los últimos tres años, los llevaron a perder su empleo o ingresos y que aún se mantienen en esta situación, mientras que un 17% comenta haber perdido su empleo o ingresos, pero ya han regresado a la normalidad.

Consumidores que toman medidas cautelosas

Por otra parte, el 39% reporta que estos acontecimientos no han afectado la seguridad financiera en sus hogares, pero se mantienen cautelosos con sus hábitos de gasto y tan solo un 10% afirma haber ahorrado dinero y sentirse más seguro económicamente.

El estudio señala que los consumidores mantienen una actitud cautelosa aun cuando la inflación global muestra señales de enfriamiento. A nivel internacional, 40% afirma actuar con prudencia ante los costos crecientes de vida y crédito.

El documento resalta que las presiones económicas también alcanzan a las materias primas. Entre 2024 y 2025, el precio del café aumentó 26.9%, mientras que el cacao registró un incremento de 127.9% entre 2023 y 2024. Estos movimientos mantienen presión sobre precios y márgenes en productos de consumo.

El informe detalla que la confianza del consumidor se ha vuelto un factor clave en las decisiones de compra. A nivel global, 95% considera la confianza como elemento muy o algo importante al elegir una marca.

En México, el indicador llega a 98%, lo que coincide con un gasto más consciente y con la preferencia por productos que ofrecen transparencia y simplicidad. En Estados Unidos, los productos con etiquetas limpias crecen 7.5%, por encima del promedio del sector de gran consumo, que avanza 5.9%.

Cambios en las formas de comprar

El comportamiento de compra también se está modificando. En Estados Unidos, las compras presenciales disminuyeron 2.3% por comprador al año, mientras que las compras en línea aumentaron 16%. Mientras que en México 35% de los consumidores descubre nuevos productos varias veces al mes al usar plataformas digitales para adquirir comestibles o artículos del hogar; 28% lo hace varias veces por semana y 13% diariamente.

Así, el uso de redes sociales para comprar comienza a expandirse, con WhatsApp, Facebook Shops, TikTok Shop e Instagram Shopping como las plataformas más mencionadas, aunque casi la mitad de los consumidores aún no realiza compras en estos espacios.

