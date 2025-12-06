Aumentaron ventas durante el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 registró ventas por 219 mil millones de pesos, superando las expectativas y fortaleciendo el consumo, la formalidad y los negocios familiares, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

De acuerdo con el organismo, las ventas se incrementaron en 46 mil millones de pesos respecto a la edición anterior, lo que refleja la confianza de los consumidores en el comercio formal y el impulso al mercado interno que genera esta política pública. Además, el número de establecimientos participantes creció 13%, al pasar de 190 mil a 216 mil negocios.

Durante los días del evento, del 13 al 17 de noviembre, las ventas aumentaron entre 10% y 30% en los comercios participantes. Según el “Informe de Resultados de El Buen Fin 2025” de Concanaco, alrededor del 60% de la actividad correspondió al comercio minorista, 16% al comercio mayorista, 14% al turismo y 11% a servicios, lo que confirma la relevancia del comercio organizado y de los servicios en la dinámica del evento.

El reporte destacó que 36% de la participación provino de negocios locales y familiares, mientras que 64% correspondió a tiendas departamentales y de autoservicio, consolidando al Buen Fin como una plataforma importante para las empresas familiares.

El método de pago más utilizado fueron las tarjetas de crédito y débito, y la mayor parte de las operaciones se realizó en tiendas físicas, complementadas por canales digitales. Asimismo, aproximadamente un tercio de las empresas reportó la creación de nuevos empleos durante el evento, en su mayoría temporales, lo que contribuye a mejorar el ingreso de miles de familias hacia el cierre del año.