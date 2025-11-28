Así puedes evitar endeudarte con las compras del Black Friday 2025

El Black Friday, una de las jornadas comerciales más influyentes del año, se ha convertido en un motor económico capaz de detonar las ventas en cientos de comercios y marcar el inicio de la temporada fuerte de compras.

Aunque nació en Estados Unidos, esta fecha —también conocida como “Viernes Negro”— ha ganado presencia en numerosos países, incluido México, donde consumidores y marcas se preparan para aprovechar los irresistibles descuentos.

Este 2025, el Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre, una fecha que promete una avalancha de promociones… y también la tentación de gastar de más.

Ante el inminente auge de ofertas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda tomar medidas clave para evitar endeudamientos innecesarios:

1. Pregúntate si realmente lo necesitas.

Si tuviste gastos durante El Buen Fin, es probable que tu bolsillo esté resentido. Antes de lanzarte a comprar, analiza si el producto es indispensable o si solo se trata de un impulso pasajero.

2. Revisa tu presupuesto a detalle.

Si cuentas con margen para adquirir algo, establece un límite claro. Procura invertir en artículos duraderos y evita sobrepasar tu capacidad de pago.

3. No te confíes de descuentos espectaculares.

Ofertas demasiado buenas pueden esconder riesgos. Investiga la reputación del comercio, verifica que sea confiable y revisa opiniones de otros compradores antes de tomar una decisión.

4. Refuerza tu seguridad digital.

Compra únicamente desde sitios oficiales, asegurándote de que la dirección web comience con “https” y muestre el candado de seguridad. Evita realizar compras desde equipos o redes WiFi públicas.

5. Prefiere tiendas con presencia en México.

Muchos comercios internacionales ya operan físicamente en el país y manejan precios en pesos, lo que te ayuda a evitar variaciones del tipo de cambio peso-dólar.

Con estas recomendaciones, los consumidores podrán aprovechar el Black Friday sin poner en riesgo su estabilidad financiera y disfrutando de sus compras de manera responsable.

