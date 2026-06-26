Así puedes conseguir un balón gratis en el Amazon Prime Day 2026

5Amazon se suma a la pasión futbolística con una promoción especial que estará disponible solo por un periodo de tiempo limitado. La plataforma de compras en línea más grande del mundo anunció que, para premiar a sus fieles compradores, estará ofreciendo balones de futbol completamente gratis, y aquí te explicamos cómo puedes obtener el tuyo.

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El Prime Day 2026 de Amazon arrancó el pasado 23 de junio y estará disponible hasta el 29 del mismo mes , por lo que las personas interesadas aún cuentan con un par de días para obtener su balón, además de aprovechar increíbles descuentos.

Con el objetivo de hacer la experiencia mundialista aún más práctica y divertida, Amazon anunció que la dinámica para conseguir la pelota es rápida y sencilla, evitando procesos largos y permitiendo que los usuarios puedan disfrutar del beneficio con sus compras.

¿Cómo obtener tu balón de futbol GRATIS?

El balón conmemorativo de la compañía está disponible para todos los clientes que realicen compras de productos enviados y vendidos por Amazon México con un valor igual o mayor a mil pesos.

Una vez seleccionados los productos de preferencia, deberás incluir en el mismo proceso el balón promocional para después dirigirte al apartado de pago e ingresar el código BALONIZA. Una vez aplicada esta clave, el valor del regalo se reducirá automáticamente de la orden.

Finalmente, podrás continuar con el pago de tus compras y recibirás el balón completamente gratis junto con tu pedido.

Es importante tener en cuenta que el monto mínimo de compra no contempla la suma de gastos de envío ni de envoltura de regalo.

CAPTURA DE PANTALLA/AMAZON

¿Cuánto dura la promoción del balón?

La empresa confirmó que las pelotas estarán disponibles hasta agotar existencias y, considerando que se lanzó un inventario de 200 mil balones, aún existen posibilidades de obtener una.

Se recomienda aprovechar las rebajas especiales del Prime Day 2026, ya que con el mismo presupuesto los usuarios podrán adquirir más artículos durante la temporada de descuentos.

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Cabe destacar que solo se entregará un balón por cuenta y estará sujeto a disponibilidad. Además, en caso de devolver la compra, se perderá el beneficio.

Si buscas aprovechar esta promoción, lo recomendable es realizar la compra antes de que termine el Prime Day 2026 o se agoten los balones disponibles, ya que la dinámica estará activa únicamente durante el periodo establecido por Amazon.

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