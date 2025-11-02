Los aranceles del 25% sobre los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos entraron en vigor ayer, una medida que afecta especialmente a México, donde se producen principalmente vehículos de tonelaje medio para fabricantes estadounidenses.

A partir de ayer los nuevos impuestos aduaneros se aplican a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8, así como a sus componentes relacionados.

La medida, enmarcada en la guerra comercial emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump, había sido adelantada varias veces por el propio mandatario, quien afirmó en principio que los gravámenes entrarían en vigor en octubre.

Finalmente, a principios del mes pasado Trump confirmó que los aranceles regirían a partir del 1 de noviembre.

Aunque el 99% de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en Estados Unidos, gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de México.

De enero a julio, Estados Unidos importó 32 mil 410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales de los que casi un 80%, ó 25 mil 860 millones de dólares, procedieron de México según datos del Departamento de Comercio estadounidense.

