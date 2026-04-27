En México, apenas el 9% de la población considera que está asegurando su futuro financiero, mientras que un 33% reconoce que no lo hace, lo que evidencia una débil planeación para el retiro, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) 2025-2030.

En cuanto a las fuentes de ingreso para la vejez, 65% de las personas confía en apoyos gubernamentales, 64% prevé seguir trabajando y solo 47% tiene una pensión, cuenta Afore o plan privado.

A esto se suma el nivel de endeudamiento: 36.2% de la población tiene deudas y 17.1% las considera altas o excesivas, según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI).

Para Aroldo Dovalina, CEO de Paynom, estas cifras reflejan una fragilidad financiera en los hogares mexicanos, donde la baja capacidad de ahorro y el desconocimiento sobre el funcionamiento de los productos previsionales limitan la posibilidad de un retiro digno.

“La mayoría de los mexicanos no cuenta con suficiente ahorro y menos para el retiro. De hecho, a través de diversas encuestas que hemos realizado detectamos que 45% de las y los trabajadores expresó que el dinero es la causa número uno de su estrés financiero, mientras que cinco de cada 10 se sienten abrumados por su situación financiera o sus deudas, además de que un 20% admitió haber faltado al trabajo al menos un día en el año para resolver un problema financiero”, expuso el CEO.

Ante este escenario, señaló que las plataformas de bienestar laboral ayudan a los trabajadores a ordenar sus finanzas, tomar decisiones informadas y planear su retiro, al tiempo que reducen el estrés y el ausentismo.

“Las preocupaciones financieras dificultan la concentración y la toma de decisiones, lo que termina afectando la productividad. Ya sea por deudas, la compra de una vivienda o la cercanía del retiro, contar con una estrategia de bienestar financiero ayuda a enfrentar estos desafíos”, señaló Aroldo Dovalina.

Según la Encuesta 2026 sobre el bienestar financiero de los empleados de PwC, 75% de las y los trabajadores que están estresados por sus finanzas se sentirían atraídos por otra empresa que se preocupe más por su bienestar financiero.

El CEO subrayó que ayudar a los empleados y apoyarlos en su bienestar financiero es una buena práctica.

“Los mejores empleadores demuestran un compromiso con el bienestar de su personal, el cual se siente apoyado, tiene más probabilidades de estar menos estresado, ser más productivo y permanecer más tiempo en la empresa. Ante la posibilidad de que puedan atravesar por alguna situación comprometedora con sus finanzas o que simplemente quieran mejorarlas, hoy es un buen momento para conocer el valor de una estrategia de bienestar financiero”, precisó.

Planee sus finanzas para una vejez digna

Planear una vejez digna requiere acciones desde etapas tempranas de la vida laboral. Especialistas recomiendan fomentar el ahorro constante, diversificar las fuentes de ingreso y aprovechar instrumentos como cuentas de retiro o planes privados.

También es clave evitar el sobreendeudamiento y mantener un control de gastos. La educación financiera permite tomar decisiones informadas y prever necesidades futuras. Asimismo, contar con seguros de salud y protección patrimonial ayuda a reducir riesgos.

Finalmente, se sugiere establecer metas claras de retiro y revisar periódicamente la situación financiera para ajustar estrategias y asegurar estabilidad económica en la vejez. Considerar inflación, expectativas de vida y cambios laborales permite un mejor plan.

CT