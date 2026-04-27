La celebración del Día de la Niña y el Niño dejará en México beneficios económicos estimados en 37 mil 500 millones de pesos, equivalentes a unos 2 mil 083 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5% respecto a 2025, informó la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

De acuerdo con el organismo, esta derrama económica beneficiará a alrededor de 3.6 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo en el país. La cifra refleja la importancia de esta fecha dentro del calendario de consumo familiar en México.

La Concanaco detalló que entre los giros más favorecidos se encuentran jugueterías, tiendas de electrónicos, dulcerías, chocolaterías, comercios de ropa, alimentos y bebidas, así como restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio local. Estos sectores concentran una parte importante de la actividad comercial asociada a la celebración.

El organismo empresarial destacó que el 30 de abril se ha consolidado como una de las fechas con mayor impacto económico para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para los negocios familiares, que forman parte central de la economía local en el país.

“El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

El organismo señaló que la derrama económica se distribuye en comunidades, colonias, mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo. En estos espacios, los negocios familiares esperan incrementar sus ventas, atraer más clientes y mantener fuentes de empleo.

Según la Confederación, en México existen 6.1 millones de empresas y negocios familiares, los cuales representan el 99.8% del total de unidades económicas del país. Esta estructura productiva explica el impacto que tienen las fechas de alto consumo en la economía nacional.

Asimismo, el país cuenta con más de 38.8 millones de hogares y más de 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, lo que equivale al 28% de la población total. Este segmento poblacional es el principal referente de consumo durante esta celebración.

En este contexto, la Concanaco Servytur señaló que las fechas de alto consumo familiar, como el Día de la Niña y el Niño, son estratégicas para fortalecer el mercado interno y el comercio formal en México, en un entorno donde más del 50% de la actividad económica se desarrolla en la informalidad.

“El consumo local fortalece el mercado interno y contribuye a la permanencia de millones de empresas mexicanas”, reiteró Octavio de la Torre, al destacar la importancia de esta dinámica para el tejido económico del país.

El organismo añadió que cuando las familias realizan sus compras en negocios formales, locales o familiares, no solo adquieren productos o servicios, sino que también contribuyen a la protección de empleos, al fortalecimiento de la economía comunitaria y al crecimiento de las empresas mexicanas.

EFE

Compras y diversión en familia en negocios locales

La celebración del Día de la Niña y el Niño en México impulsa una amplia variedad de actividades familiares que se realizan principalmente en espacios públicos y de entretenimiento, lo que genera un mayor dinamismo en los negocios locales de distintas zonas del país.

Entre las opciones más frecuentes para festejar esta fecha se encuentran las plazas comerciales, donde las familias acuden a tiendas de ropa, jugueterías, dulcerías y restaurantes.

Estos espacios suelen concentrar actividades recreativas, promociones especiales y experiencias diseñadas para el público infantil, lo que incrementa el flujo de visitantes y las ventas.

Los parques también representan uno de los principales puntos de encuentro familiar. En estos lugares, las familias organizan convivencias, picnics y actividades al aire libre, lo que favorece el consumo en comercios cercanos como puestos de alimentos, heladerías y pequeños negocios de la zona.

Otra alternativa habitual son los cines, que registran alta demanda durante esta celebración. Las funciones infantiles atraen a un número importante de asistentes, lo que se refleja en la venta de boletos, alimentos y productos relacionados con las películas en cartelera.

Asimismo, los restaurantes y cafeterías se convierten en espacios clave para la convivencia familiar, al ofrecer menús especiales y promociones dirigidas a niñas y niños, lo que incrementa su actividad durante la fecha.

De igual forma, centros de entretenimiento, como parques de diversiones, boliches y espacios interactivos, forman parte de las opciones más elegidas, ya que ofrecen experiencias recreativas que reúnen a las familias.

En conjunto, estas actividades reflejan cómo la celebración del Día de la Niña y el Niño no solo tiene un carácter familiar, sino que también impulsa la economía local, al favorecer el consumo en comercios, servicios y espacios de recreación en todo el país.

De igual forma, los mercados y tianguis locales registran una mayor actividad durante esta celebración, ya que las familias acuden a comprar alimentos, dulces, juguetes y artículos de temporada. Estos espacios representan una opción accesible y cercana, lo que favorece directamente a pequeños comerciantes que dependen del consumo diario para sostener sus ingresos.

Recomiendan comprar en establecimientos formales

Comprar en establecimientos formales contribuye de manera directa al fortalecimiento de la economía local y nacional. La Concanaco destaca que este tipo de consumo no solo garantiza mayor seguridad para los compradores, sino que también impulsa la actividad de negocios que operan dentro del marco legal.

Al elegir comercios formales, las familias apoyan la generación y conservación de empleos, así como la estabilidad de micro, pequeñas y medianas empresas que dependen del flujo constante de clientes para mantenerse activas.

Además, este tipo de compras favorece la recaudación fiscal.

CT