Turismo en Colima alcanza cifras históricas, la mayor ocupación hotelera de su historia

El estado de Colima registró la mayor ocupación hotelera de su historia reciente durante el arranque del año, mientras que Manzanillo se mantiene por encima del 50% , de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México.

Entre enero y febrero, los hoteles en la capital colimense alcanzaron una ocupación de 62.1%, un incremento significativo frente al 41.6% reportado en el mismo periodo del año anterior.

Mejor resultado en dos décadas

Este desempeño representa el mejor registro para un primer bimestre desde que se tiene información disponible, a partir de 2004, consolidando a la entidad como un destino en crecimiento dentro del sector turístico nacional.

Cabe recordar que en 2023, autoridades estatales plantearon como meta alcanzar una ocupación del 60% antes de 2027, objetivo que parece adelantarse con los resultados actuales.

Manzanillo mantiene tendencia positiva

Por su parte, Manzanillo, principal destino turístico del estado por su oferta hotelera, reportó una ocupación de 51.6% en el mismo periodo.

Con ello, el puerto acumula cuatro años consecutivos por encima del umbral del 50%, lo que confirma su estabilidad como uno de los principales polos turísticos de la región.

Infraestructura impulsa el crecimiento turístico

El subsecretario de Turismo estatal, Jorge Padilla Castillo, destacó que la modernización de la autopista Armería–Manzanillo será clave para fortalecer la llegada de visitantes.

El proyecto, que presenta un avance del 40%, contempla la ampliación a seis carriles —tres por sentido— para mejorar la conectividad y facilitar el acceso desde entidades cercanas como Jalisco.

“Una mejor conectividad se traduce en más visitantes, mayor derrama económica y mejores oportunidades para las comunidades locales que viven del turismo”, señaló.

Avances en obra carretera

Entre los trabajos en curso destaca la construcción de cuatro puentes, de un total de 12 previstos. Uno de los más relevantes es el puente Tepalcates, que tendrá una longitud de 300 metros y actualmente se encuentra en fase de cimentación.

La meta es concluir la obra en diciembre de este año, lo que podría consolidar aún más el crecimiento turístico en la entidad.

EE