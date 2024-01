El cierre de las oficinas de Yox Holding y la falta de comunicación por parte de la empresa y de los asesores tienen en la incertidumbre y la desconfianza a los inversionistas de esta compañía, quienes denunciaron la falta de pago.

Desde la mañana de ayer decenas de inversionistas se dieron cita a las oficinas del corporativo en Guadalajara, ubicadas en la calle Lincoln #282 en la colonia Vallarta Poniente, pero al llegar al domicilio se encontraron con la novedad con que el ingreso al edificio en donde se ubican las oficinas estaba cerrado.

“Yo esperaba el pago de intereses el día 29 de diciembre (2023) y ya no llegó, es la primera vez desde dos años y medio que teníamos ahí”, explicó Adela.

La entrevistada comentó que los asesores no saben qué decir o no responden a las constantes llamadas que los inversionistas han realizado.

“Ahora vengo a ver qué está pasando y me doy cuenta de que las oficinas están cerradas. Los trabajadores del edificio nos dicen que ya no hay nada ahí, entonces estamos preocupados porque vamos a perder muchísimo”, dijo la entrevistada quien conjuntamente con su familia invirtió en esta compañía.

“Lo que publican no es nada concreto, hablan de que se va a crear un fideicomiso, pero no dicen nada más, estamos en la nada”, agregó Adela.

“No nos han dicho nada, hay un comunicado de que van a hacer el fideicomiso, pero el fideicomiso no te da la seguridad, no hay certeza de cómo se va a hacer y cuándo lo harán”, dijo Juan.

El entrevistado explicó que, en su caso, fueron varios familiares los que invirtieron.

“Ahorita no nos queda otra más de que esperar a que incumplan todos los vencimientos para poder presentar una denuncia”, añadió.

Claudia es otra inversionista afectada que tenía casi tres años invirtiendo en la empresa.

“Nunca había tenido desconfianza porque siempre llegaba en tiempo y forma y el 31 de diciembre (2023) no llegó; dije, seguramente por cierre de año, luego el 2 y 3 de enero tampoco y le hablé al ejecutivo y me dijo que tenían problemas con el banco, pero el 4 de enero mandaron el comunicado y nos enteramos de que algunos renunciaron a la empresa, eso nos preocupó mucho. Mi ejecutivo ya no sabe qué hacer”, detalló Claudia.

De acuerdo con el profesor investigador del Departamento de Estudios Fiscales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), Antonio Sánchez Sierra, este tipo de sistemas son imposibles de solventar, pues en algún momento dejará de haber inversores. Indicó, la falta de cultura y educación financiera es el motivo principal por el cual las personas caen en este tipo de fraudes, pues no conoce cómo operan los sistemas financieros.

De acuerdo con los inversionistas la mayoría realizó inversiones que van de los 100 mil pesos al medio millón de pesos.

En la cláusula tercera del contrato que firmaron se estipula que: “Mientras que Yox se conduzca de forma razonable y apegándose a su experiencia para lograr generar ganancias para el cliente, la primera no será responsable de cualquier pérdida o deterioro total o parcial que sufra el patrimonio del cliente”.

En redes sociales se han creados diversos grupos de inversionistas afectados como Yox Holding Estafa.

Propietario de Yox promete sacar adelante a empresa

Circuló ayer un audio de Carlos Lazo, fundador y CEO de Yox Holding de la firma que maneja una plataforma de inversión dedicada al trading y apuestas deportivas que presume una alta rentabilidad a los usuarios y que ha sido denunciada por falta de pago.

En el audio, el directivo asegura a sus empleados que no se esconde y que sacará adelante a la empresa. “Yo no me desaparezco ni nada por el estilo, sigo dando la cara, es un tema que tengo que resolver, hay muchas cosas que no puedo hablar todavía porque estamos bajo temas que se irán enterando, pero sí vamos sacar esto adelante”, dijo.

¿Qué es Yox Holding?

Yox Holding es una firma que maneja una plataforma de inversión dedicada al trading y apuestas deportivas que presume una alta rentabilidad a los usuarios. Inicialmente ofrecía rendimientos superiores al 4% mensual; últimamente, era del 2% mensual en promedio.

La empresa fue fundada por Carlos Lazo, quien es señalado de haber utilizado presuntamente un sistema piramidal y dejar de pagar a los inversores.

Los inversionistas recibieron un comunicado en donde la financiera ofrece disculpas, al señalar un “cuello de botella administrativo” ante su expansión.

Yox Holding tiene presencia en las zonas Norte, Centro y Occidente del país, como: Chihuahua, Durango, Nuevo León y Jalisco.

Yox Holding pertenece a Xoy que maneja marcas como UpickData, Chihuahua FC, Xoy Ticket, Fortuna, Libertadores de Querétaro, Xoy Ahorro, Generales, Restaurante Híjole, Xoy Coin, Híjole Tequila, Desfiladero Azul, Elemental, Libertadores de Querétaro y Upick.mx.