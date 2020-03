Vigila Profeco derechos de pasajeros ante cancelación de vuelos

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que vigilará que se respeten los derechos de los pasajeros ante cancelación de vuelos.

No obstante aclaró que la propagación del coronavirus COVID-19 es una situación ajena a las compañías aéreas y que la mayoría de ellas establecieron condiciones de flexibilidad para que los pasajeros tengan alternativa de mover o cancelar vuelos, dependiendo la fecha en que han sido adquiridos.

"Se sugiere consultar la política de flexibilidad de la aerolínea contratada. Aunque con políticas distintas, la mayoría de las aerolíneas se han solidarizado con sus clientes en la presente coyuntura", dijo en un comunicado.

Agregó que si hay negativa, el pasajero puede recurrir a la Profeco a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o físicamente en los módulos en aeropuertos.

Del 11 al 16 de marzo, se han brindado las siguientes atenciones en todo el país: 265 asesorías relacionadas a la necesidad de solicitar cambios de vuelo a las aerolíneas, 15 conciliaciones inmediatas donde se requería al proveedor cambios de vuelo y reporta 16 quejas ingresadas (2 por cancelación de vuelos y 14 por negativa de los proveedores a la cancelación del servicio o devolución del pago).

Por problemas de saturación en sus centros de atención de llamadas, las compañías aéreas recomiendan gestionar cambios o cancelaciones a través de sus portales de internet.

Jesús Manuel García Leaños, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV Occidente) recomendó a los clientes de aerolíneas esperar a cancelar sus vuelos si no sale en los próximos días ya que hay mucha saturación en los call center.

"Si no va a salir en los próximos días que espere para llamar, más cercano a la fecha, no se diga si faltan más de 20 días para su viaje que nos de oportunidad y no hay diferencias si lo haces hoy o en 15 días, entiendo que hay una preocupación, pero si el viaje está programado para un mes no es necesario", precisó.

Entre las condiciones de flexibilidad que distintas aerolíneas han implementado se encuentran:

Aeroméxico. No cobrará cargos por cambio de fecha para vuelos comprados en marzo.

Interjet. No tiene vuelos directos a Asia o Europa, pero atenderá a clientes que cuentan con vuelos de socios comerciales que sí llegan a esos destinos, y aplicará cambios sin costo.

Volaris opera con normalidad en México, Estados Unidos y Centroamérica. Si el pasajero quiere cambiar su vuelo, aplicará sus políticas vigentes.

VivaAerobus realizará cambio de fecha sin costo para viajar dentro de los siguientes 30 días de la fecha original del vuelo, siempre que hayan pasado al menos 14 días de haber salido de China o Irán.

American Airlines, no se aplicarán tarifas de cambio a los clientes que compraron boletos antes del 1 de marzo para viajar hasta el 30 de abril.

Alitalia permite cambio de reserva sin penalización con nueva fecha de salida a más tardar el 30 de junio

United Airlines tampoco penalizará a quien quiera cambiar plan (fecha o ruta) que tenga programado viajar del 10 de marzo al 30 de abril de 2020, sin importar cuándo compró el boleto.

LS