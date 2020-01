Urgen a crear ley federal antiplástico

A pesar de que en la mayoría de los estados del país se ha legislado para acabar con el uso de plásticos, la falta de una base general complica los avances.

Organismos empresariales de Jalisco llamaron a crear una ley federal que homologue las medidas para prohibir ese material.

Mauro Garza, presidente la Coparmex Jalisco, dijo que es importante unificar los criterios “porque es muy complejo para los productores que tengan diferentes regulaciones por municipios y por estados”.

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), concordó en que las “medidas de este nivel, que son para beneficiar y generar un impacto hacia el medio ambiente, deberían ser de un orden federal porque vamos a dejar a industrias en un Estado sin la posibilidad de competir y en otro Estado llevándose todo ese mercado”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin De Obeso, enfatizó que los criterios son dispares desde los municipios.

“Entre Guadalajara y Zapopan hay diferencias en lo que se promulgó (en los reglamentos). Se implementaron sin un análisis y transgreden la Ley de Mejora Regulatoria. Imagínense el reto para una panadería que tiene una sucursal en Guadalajara y otra en Zapopan; tendrá que cumplir diferentes puntos de vista en la ley antiplástico”, expuso.

Cada año, en México se producen más de siete millones de toneladas de plástico, según la organización Greenpeace.

Para Ornela Garelli, coordinadora de la campaña de Océanos sin plásticos de la agrupación, la ley federal no se ha dado por falta de voluntad política.

“Estas leyes locales han permitido poner sobre la mesa el tema, pero nosotros apoyamos una legislación federal”, dijo.

En la Cámara de Diputados se han presentado nueve iniciativas en la actual Legislatura para impedir o disminuir el uso de bolsas de plástico, pero ninguna ha progresado.

Tras un convenio suscrito en diciembre entre las principales empresas de la industria productora de plástico en México, el Senado anunció que impulsará una propuesta.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf Montero, rechazó dar entrevista para fijar postura al respecto.

Las modificaciones son para reducir la contaminación por plásticos. EL INFORMADOR/F. Atilano

Solicitan cuidar plazos para cristalizar la ley antiplástico

Cúpulas empresariales en el Estado pidieron que se apoye a las compañías en la transición de la prohibición de plásticos de un solo uso y que se consideren plazos realistas en la implementación de la regulación aprobada.

Mauro Garza Marín, presidente la Coparmex Jalisco, hizo énfasis en la necesidad de acompañar a los empresarios de Arandas, donde se ubica la principal zona productora de bolsas de plásticos.

“Debemos que entender que en el tema del plástico hay una región al interior del Estado que es muy fuerte en la producción y tiene una gran cantidad de empleos”.

Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), opinó que es necesario que no se afecte a la industria para que siga generando empleos y pagando impuestos por lo que se les debe de dar tiempo para su reconversión.

“Tenemos que ir caminando hacia medidas ecológicas importantes, pero también tenemos que hacerlo con cuidado gradualmente y viendo cómo ir reconvirtiendo estas empresas”, comentó.

Refirió que respaldan la necesidad de ir disminuyendo estos productos como las bolsas de plástico de un solo uso, popotes, entre otros.

“Porque no tenemos todavía una cultura, pero tampoco un sistema de reciclado que sea tan práctico como para poder utilizar o reutilizar estos productos, sino que van y se mezclan con la materia orgánica y es muy costosa su operación”, concluyó.

Leopoldo Jiménez Sainz, presidente de Coparmex Arandas, detalló que considera que el impacto para esta industria podría ser alto.

“Se está tratando de buscar que los plazos que se están imponiendo no sean tan cortos. En otros países te dan plazos suficientes para la transformación”, afirmó.

Alistan diálogo

Esta semana se reunirán empresarios con funcionarios del Gobierno del Estado para pedir prolongar los plazos para la aplicación de las nuevas medidas, adelantó Leopoldo Jiménez Sainz, presidente de Coparmex Arandas.

En la reunión se prevé la presencia del coordinador del gabinete económico, Alejandro Guzmán Larralde, y de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría del Medio Ambiente y de la de Innovación, Ciencia y Tecnología.

“Vamos a hacer una mesa para ver qué podemos hacer, queremos que nos escuchen. Hasta ahorita hay esfuerzos aislados de los fabricantes y queremos sumarnos y hacerlo como grupo”.

Adicionalmente, los fabricantes están cabildeando en el Senado y la Cámara de Diputados.

Modificarán ley de ingresos para multar en Zapopan

Para precisar el monto de las sanciones que aplicará el Ayuntamiento de Zapopan por la utilización de productos de plástico de un sólo uso y de unicel, se tendrá que modificar la Ley de Ingresos municipal para incluir el concepto, adelantó el regidor de Movimiento Ciudadano Oscar Ramírez Castellanos.

Explicó que la penalización vigente, que va de dos mil 606 a tres millones 40 mil pesos, es en general por infringir el reglamento de protección al ambiente y consideró que se debe especificar el caso de los productos de plástico.

“Es un punto (las multas) que tendremos que resolver antes de que venza el plazo de socialización y ser más específicos. Vamos a presentar una iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos y detallar estas sanciones”, dijo.

Cuestionado sobre las diferencias entre lo aprobado por Zapopan y la norma emitida por la Secretaría de Medio Ambiente estatal (Semadet), el regidor aseveró que no se contraponen pues la Semadet se centró sólo en la producción de bolsas.

“Fuimos más allá de lo que dice la Norma de Semadet, incluimos a los productos de unicel, platos, vasos cubiertos desechables y popotes. No creo que haya confusión con que cada municipio haga su reglamentación. Creo que con lo que aprobó Zapopan muchos productores tendrán que acelerar la migración a productos composteables porque les interesa seguir vendiendo”, comentó.

EL INFORMADOR/E. Victoria

LA VOZ DEL EXPERTO

Lamenta falta de ley federal

Ornela Garelli (Integrante de Greenpeace)

Ornela Garelli, Coordinadora de Océanos Sin Plásticos de Greenpeace México, lamentó que el Gobierno federal no haya aprobado una regulación en la materia.

“Desde nuestra organización también estuvimos apostándole para que se legislara a nivel federal a través de una modificación a la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pero no se concretó”, dijo.

Recordó que en el 2019 en el Senado se realizó un ejercicio de parlamento abierto donde se invitó a representantes de la organización civil, integrantes de la industria del plástico y a académicos y ambientalistas para discutir de la viabilidad de modificar la ley federal e incluir prohibiciones y responsabilidad extendida al productor.

“En ausencia de esta ley federal, que no se ha dado porque no ha existido voluntad política para hacerlo, estas leyes locales han permitido poner sobre la mesa el tema de los plásticos, pero nosotros apoyamos una legislación federal, pero no hemos visto voluntad política para hacerlo”, concluyó.

LA VOZ DEL EXPERTO

Se requiere un periodo para la adaptación

Luis Miguel González (Economista)

El especialista Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, aseveró que la restricción de materiales de un solo uso es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, pero que en México está generando problemas a las empresas por el poco tiempo que han dado para la adaptación.

“No es que la intención sea un disparate. México tiene que transitar a una cultura de mayor reutilización y reciclaje, pero todos los países que han cambiado han dado un periodo de adaptación que en México prácticamente se redujo a un año”, precisó.