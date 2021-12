Ante los reclamos por el proyecto del Tren Maya, por parte de diputados de oposición, el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, defendió dicho proyecto.

Durante su comparecencia, los legisladores recriminaron que 63 % del presupuesto para la dependencia en 2022 se usará en el Tren Maya, mientras que estados y municipios requieren de más apoyo para desarrollar sus zonas turísticas.

En respuesta, el funcionario federal señaló que de 2012 a 2018, el presupuesto a la Sectur era de 54 mil millones de pesos, y a pesar de ello, al cierre de 2018 quedamos en séptimo lugar mundial en turismo de internación, en el lugar número 17 en captación de divisas, en el lugar 40 en gasto per cápita, y en el lugar 23 en competitividad.

Dijo que es lamentable estar en el lugar 40 en materia de gasto per cápita, y sostuvo que dicha realidad se debe a que esta administración recibió un modelo que en su momento dio resultados pero que después llegó a viciarse, pues hoy el turismo se concentra en seis plazas turísticas.

"Estamos hablando de Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Puerto Vallarta, solamente", indicó.

Por ese motivo, señaló que al contar con mil 524 kilómetros de vía a través del Tren Maya, se va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, lo que permitirá diversificar el turismo en todo el país.

"Habrá 19 estaciones donde se va a pasar por 109 atractivos de alto impacto, va a permitir que mejoremos el gasto per cápita y sobre todo la captación de divisas. El tren maya no solo será turístico, en la zona de la Riviera va a ayudar para que los trabajadores no hagan 2 o 3 horas a sus trabajos, además también será de carga y eso le dará mayor flujo a la carretera para ser de interconexión. En síntesis, el Tren Maya responde a darle mayor facilidad y desarrollo regional justo y equilibrado para el desarrollo de las poblaciones y no solamente a seis plazas turística que concentran 92.5 % del total", concluyó.

MS