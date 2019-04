Tonalá y Chapala, en observación por su deuda

Al cuarto trimestre de 2018, ninguno de los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un nivel de endeudamiento elevado, pero alrededor de 10% se ubicó en observación, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). Entre ellos destacan Tonalá y Chapala.

El órgano de apoyo al trabajo legislativo de la Cámara de Diputados señaló que de los dos mil 447 municipios que existen en el país, sólo 796 (32.5%) cuentan con obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único de la SHCP.

De estos 796 municipios, 266 (33.4%) no pudieron ser evaluados por la Secretaría de Hacienda debido a que no entregaron información o la misma no fue suficiente para llevar a cabo la evaluación.

Así, de las 530 localidades que sí pudieron ser evaluadas, ninguna presenta un nivel de endeudamiento elevado aunque, precisó el organismo en un análisis, 10.8% de los municipios evaluados (57) presenta un nivel de Endeudamiento en Observación al cuarto trimestre del año pasado.

También estarán en observación los municipios de Cuautla, en Morelos; Ensenada, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua.