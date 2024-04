José Roberto Ciprés Cruces, el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), en entrevista, habla sobre los retos de la industria para los próximos años; asegura que enfrentar la problemática de la sobreproducción de agave, la principal materia prima para la elaboración de la bebida, será un desafío.

Comenta que nunca ha sido bueno para la industria tener un precio alto ni tampoco bajo y destaca los logros alcanzados por este organismo durante los 65 años de fundación.

Ciprés Cruces comparte que uno de los principales logros de la Cámara en estos años de creación ha sido contribuir de manera importante para la obtención de la Denominación de Origen del tequila (DOT) y la creación del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

- Se cumplen 65 años de la fundación de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, ¿cuál consideras que ha sido el principal logro?

- La Cámara tiene diferentes logros, sin duda contribuyó de manera muy importante para la Denominación de Origen ya que empresarios visionarios en su momento pertenecientes a la Cámara descubrieron que era fundamental contar con una Denominación de Origen, cosa que se logró; fue la primera en México y la más importante.

También, en el seno de la Cámara a iniciativa de algunos industriales se decidió crear un organismo que se encargara de que se cumpliera la norma oficial mexicana que le da vida a la calidad y la autenticidad del producto.

- ¿Cuál es el principal reto de la Cámara en este momento?

- En los últimos años tuvimos un reto que fue fundamental y que hay que aplaudir a la Cámara. Durante la pandemia muchas industrias pararon operaciones y la Cámara empujó muy fuerte y conjuntamente con el gobierno se logró que no se detuviera la producción de tequila. Crecimos de forma inesperada, fue un gran acierto y parte de las razones por la que logramos que se mantuviera es que se trata de una agroindustria.

- ¿Cuál es la expectativa en materia de crecimiento en la producción para el sector este año?

- Siempre, cuando se dan fenómenos como este que se dio con la pandemia, que hubo una sobredemanda de tequila, hay un periodo de ajuste y de desaceleración. No solamente le está pasando al tequila sino a otras categorías y dentro de todas las bebidas al tequila es al que mejor le va. En esta coyuntura tenemos que lograr que ese ajuste sea lo menos brusco posible. Es complicado pronosticar un crecimiento, pero si logramos tener un crecimiento del 4% o 5% sería muy bueno.

- ¿Y en materia de exportaciones cómo ves el panorama?

- Estamos con la misma tendencia de la desaceleración, lo que queremos hacer es diversificar los mercados. Exportamos a muchos países, pero el principal mercado es Estados Unidos y queremos abrir otros.

- El precio del agave ha disminuido y ahora está más barato que en años anteriores, ¿qué significa para ustedes?

- Nunca ha sido bueno para la industria un precio de agave bajo, nunca hemos querido eso, porque es parte del ciclo que se ha venido repitiendo cuando tenemos picos y valles. Vamos a trabajar en la industria para que esta sobreproducción que sí vamos a tener, no este año, pero sí en los próximos años, el impacto sea lo menor posible. En la industria estamos preocupados por ese tema, no queremos precios muy bajos ni precios muy altos.

- ¿Qué tanto crecieron los productores de agave en los últimos años?

- En la pandemia se dio una sobredemanda de tequila que nadie esperaba y eso generó que la demanda de agave fuera muy alta y elevó el precio de manera muy importante.

Lo anterior provocó que muchas personas que no eran parte de la cadena, que no conocen el negocio, al ver que el agave era un buen negocio con ganancias estratosféricas, se pusieron a plantar y pasamos de tener 12 mil productores a 40 mil productores y esto creó una sobreoferta y desafortunadamente eso ha generado que al ofertarse tanto agave el precio empiece a bajar.

- Hay un sector de productores que han planteado que se fije un precio para el agave, ¿cuál es tu postura y lo que han cabildeado los industriales?

- Se han acercado diferentes agrupaciones de productores de agave para platicar sobre el precio. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera no fija precio, la Cámara está sujeta a las leyes de competencia y si en la Cámara se trata de fijar un precio seríamos multados por la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) de manera importante. En la Cámara no podemos hacer eso, lo que sí podemos hacer es que sea coadyuvante para lograr que las organizaciones tengan eco y sean escuchadas, pero no estamos en posibilidades de fijar un precio en el agave.

- Debido a que el agave está más barato, ¿qué tanto impactará en el crecimiento de la producción de la industria?

- Ya hay algunos industriales que están buscando como siempre de una crisis generar oportunidades, se está buscando nuevos mercados aprovechando ahorita que tenemos una gran cantidad de agave para procesar, entonces sin duda que habrá varios industriales que buscarán cómo aprovechar esta oportunidad; es importante señalar esto coadyuva a la solución de la sobreproducción para abrir otros mercados y ver cómo aminorar y mitigar esa sobreproducción.

