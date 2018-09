Sin descartar, la amnistía fiscal para crecer recaudación

La puesta en marcha de una amnistía fiscal en el próximo sexenio no está descartada por el nuevo Gobierno, dijo el co-coordinador del equipo de transición, Arturo Herrera.

“El SAT para aumentar su recaudación tiene un sinnúmero de instrumentos, y uno puede ser acercamientos a los contribuyentes, incluyendo a partir de amnistías. Esto no está descartado, va a tener que revisar la forma en que se hace la coordinación internamente”, explicó.

Dijo que se quiere invitar a la gente a pagar sus impuestos a partir de que haya más transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Resaltó que algunos estudios señalan que la gente en México no quiere pagar impuestos y una de las razones es por la desconfianza de a dónde van los recursos.

Herrera recordó que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió no subir impuestos. “La estructura tributaria no va a cambiar, no va a ver aumentos de impuestos y disminuciones de impuestos en la primera parte del sexenio”.

Entre las herramientas del nuevo Gobierno para recaudar más está que el SAT sea mucho más eficiente en la recaudación tributaria.