Sello Rojo entrega 1 de cada 5 litros del programa “Un millón de gracias”

Para que las familias de Jalisco gasten menos en alimentos y puedan ahorrar o destinar sus ingresos a otros satisfactores durante la pandemia de COVID-19, la empresa Sello Rojo, en unión con los ganaderos del Estado (sus principales proveedores), decidió darles “Un millón de gracias” por su preferencia desde hace más de 50 años.

A través de cupones, del programa “Jalisco sin Hambre” y despensas para personal de Salud y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la firma tapatía donará un millón de litros. Su estrategia inició hace un mes y hasta ahora ha repartido 200 mil.

Abraham González Uyeda, dueño de Sello Rojo, apuntó que además del esfuerzo de los proveedores están quienes hacen las bolsas, diseñan las etiquetas y distribuyen el producto.

“Nace de un acto de gratitud, no de donación. No hay una sola iniciativa de este tipo donde el productor directo aporte. Siempre son por medio de asociaciones, y nosotros tenemos dos apuestas: que el agradecimiento se tiene que decir y que la clase media ahorre lo más que pueda”.

Para acceder a los beneficios, sólo debe ingresar al portal graciasjalisco.com, descargar el cupón, llenar unos datos y canjearlo en las Farmacias Guadalajara participantes.

Por semana, un usuario puede obtener hasta dos litros.

Sello Rojo le ahorra 14 MDP a jaliscienses

La pandemia por COVID-19 no sólo ha dejado enfermos y muertos a su paso; también desempleo y falta de ingresos para miles de familias.

Y aunque surgieron programas como “Jalisco Sin Hambre” para donar despensas a personas que así lo necesitan, la empresa Sello Rojo decidió dar “Un Millón de Gracias” con un millón de litros de leche para familias de nivel medio a las que no necesariamente les falta de comer.

Abraham Gonzalez Uyeda, propietario de la empresa, detalló que ese millón de litros equivale a 14 millones de pesos (MDP). Lo mismo que le ahorrará a la gente.

“Ser víctima de COVID-19 no es sólo que tosa, me dé gripa, me duela la cabeza o me muera. Todos estamos siendo afectados en la parte económica y emocional también. De jalisciense a jalisciense, les queremos agradecer de esta manera que estén con nosotros desde hace más de 50 años”.

Para los productos destinados al programa se realizaron siete diseños con frases de agradecimiento diferentes.

También agradecen al personal de salud

Para ayudar a médicos, enfermeras, camilleros, personal de aseo y todo aquel que trabaje en instituciones de Salud, principalmente en los Hospitales Civiles de Guadalajara, la empresa Sello Rojo, en conjunto con Quesos Navarro y Embutidos Corona, los apoyan con “despensas de agradecimiento” semanales.

Éstas se iban a entregar sólo por seis semanas, pero ante la gravedad y alargamiento de la pandemia, también se decidió extender el apoyo al menos hasta septiembre.