Santa Lucía no se detiene porque no ha empezado: SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no parará la construcción del aeropuerto de Santa Lucía porque no ha iniciado, dijo Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia.

"Hoy me enteré que hay una decisión del tribunal de un amparo, no se detuvo la construcción porque la construcción no se ha iniciado", explicó el funcionario tras su participación en el evento Mobile 360 Latin America.

Este martes, El Universal informó que un Tribunal Federal resolvió detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales.

Al respecto, Jiménez Espriú agregó que la dependencia atenderá los procesos jurídicos relacionados con el aeropuerto de Santa Lucía y espera tener la manifestación de impacto ambiental para este mes.

"Una vez que se tenga la manifestación de impacto ambiental aprobada, esto será a finales de junio, estamos esperando eso y mientras atenderemos los procesos judiciales", detalló.

Agregó que hace más de un mes se planteó el arranque de todos los estudios previos, de geología de impacto ambiental y "estamos esperando para empezar las obras, no se han iniciado las obras por lo tanto el amparo es previo".

GC