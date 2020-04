¡Salud! Prepara cerveza artesanal en casa

Lorenzo Amaya y Estefanía Gómez son los fundadores de Cerveza 2 de Noviembre, marca con siete años de trayectoria. Comenzó siendo cervecería y ahora su producto insignia es la hidromiel; aunque también producen cerveza estilo Stout y Pale ale.

En entrevista comparten que el nombre de su empresa surgió tras buscar una tradición con la cual se identificaran los mexicanos, y encontraron que esa es el Día de Muertos.

Además, como toda empresa, comenzaron poco a poco con su producción artesanal; es por esto que los encargados de la compañía 2 de Noviembre ofrecen consejos para elaborar cerveza desde casa. Incluso, detallan que dentro de su comercio, también ponen a disposición kits básicos para la creación de esta bebida (con un costo de 650 pesos para preparar cinco litros), que incluyen: un pequeño garrafón de vidrio, un termómetro, una malla de grano, una válvula de aire, la materia prima y el instructivo. En casa solo necesitas una olla para complementar el proceso, el cual sí es un tanto laborioso. Esta actividad puede ser una excelente opción para matar el tiempo a causa del confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus.

¡Manos a la obra!

El proceso general es moler la malta en grano, “que puedes hacerlo en la licuadora o molino; luego pasas a la cocción durante 90 minutos para extraer toda el azúcar de los granos. El mosto dulce (que se genera) pasaría a una cocción de 60 minutos en donde le estarás agregando el lúpulo en ciertas cantidades para darle el amargor, y si quieres agregarle algún sabor en específico como canela o romero, conforme los agregas tomas el tiempo; si los incorporas en cuanto empieza la cocción, vas a tener más percepción de sabor; si se los agregas antes de terminar la cocción de 60 minutos, tendrás más percepción pero en los olores”, detalla Lorenzo.

Terminando la cocción, recuerda que el mosto queda estéril y es donde se procede a enfriarlo lo más rápido posible, “recomendamos el baño María a la inversa, que la olla donde hiciste la cocción, la pongas sobre una cama de hielo o un recipiente con agua muy fría para que se haga el intercambio de calor e inmediatamente, cuando tengas una temperatura de entre 23 y 30 grados, la pongas directamente en el fermentador, éste puede ser una cubeta que tenga su válvula de aire que se vende en internet, por ejemplo”.

Recuerdan que también hay gente que hace esta función con un garrafón de vidrio (como la del kit básico), donde se pone una salida de aire con un globo al que hay que pinchar con aguja estéril para que se escape el gas. “Ahí se le agrega la levadura, la cual te va dando el tiempo de fermentación, se va a hinchar en este caso el globo, debido al gas que empieza a escapar, y cuando termine la fermentación, el globo estará desinflado, eso te va a indicar que la cerveza está lista para embotellar, sólo tendrías que agregar un poco de azúcar o jarabe para que genere gas, dejarla reposar una semana más y así queda ya la cerveza 100% terminada”.

También es recomendable poner la cerveza en el lugar más fresco posible donde no le dé la luz directa del Sol para que no se alteren los procesos de levadura y fermentación. Y cuando está lista, se mete en el refrigerador para que esté fría y se pueda degustar.

INGREDIENTES

Para 5 litros de una cerveza clara

1 kilo 200 gramos de malta base.

De 150 a 250 gramos de malta caramelo.

De 9 a 10 gramos de lúpulo.

3 gramos de levadura.

Para 5 litros de cerveza tipo Stout

1 kilo 200 gramos de malta base.

De 150 a 250 gramos de malta caramelo.

De 9 a 10 gramos de lúpulo.

3 gramos de levadura.

De 40 a 50 gramos de malta negra.

De 40 y 50 gramos de malta chocolate.

Entre 50 y 100 gramos de avena.

Nota: La avena lo que hace es proporcionarle cuerpo a las cerveza oscuras.

hidromiel. La tradición de esta bebida se remonta a los vikingos. ESPECIAL

Conoce más sobre la hidromiel

Cuenta Lorenzo que la aparición de esta bebida es más longeva que la de la cerveza y puede llegar a tener incluso más grados de alcohol: “Nos encontramos con una oportunidad muy grande que es la fabricación de la hidromiel, es la bebida más alcohólica de la que se tiene registro, la tomaban los mayas, los vikingos, los romanos y los griegos, es precursora de la cerveza. Se elabora a base de miel de abeja, agua y levadura”.

Señalan que ellos no son los primeros en elaborarla en la ciudad, pero sí sabe que no se conocía mucho de la bebida a diferencia de la cerveza artesanal. “La gente confunde la hidromiel con la cerveza, pero hemos tenido buen resultado al momento de promoverla, ya que es una alternativa para parte del público femenino que no gusta tanto de la cerveza o para la gente a la que no le gustan tanto los sabores amargos, pues tienen otra alternativa con el mismo costo y con el mismo propósito de divertirse o relajarse”.

También señala que la hidromiel desarrolla estilos, los cuales se diversifican en la clásica que es miel de abeja, levadura y agua, pero si se integra algún tipo de fruta, se le conoce como melomel; si se incorporan especias, sería un pimel; si se carameliza la miel, sería de tipo bochet; hay una fusión entre sidra e hidromiel que se llama cyser, así como otra fusión entre cerveza e hidromiel que se llama braggot. “En fin, va teniendo diferentes estilos. Es muy raro que una hidromiel tenga pocos grados de alcohol, puede partir desde los cinco hasta los 20 grados, todo depende de la levadura con la que trabajes y el estilo que quieras, porque aquí se cataloga el nivel de dulzor, tipo de especias, frutas o terminaciones que les vayas dando: dulces, semidulces, secas y semisecas”.

Explora y disfruta

