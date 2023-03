Cada latido cuenta. Y por eso Enrique Castañeda ha estado enfocado en la capacitación de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) con certificación internacional en Kabanta, un sitio de entrenamiento abalado por la American Heart Association (un organismo sin fines de lucro cuyos investigadores publican los avances médicos en materia de cardiología). El centro de ubicado en la colonia La Estancia, en Guadalajara, abre sus puertas tanto para capacitar hospitales, empresas o familias con el fin de que las personas puedan tener habilidades para actuar de la mejor manera en un episodio de emergencia.

La formación médica de Enrique despertó su inquietud como estudiante para mejorar sus habilidades en RCP, pero como su presupuesto no lo permitía en ese momento, lo hizo posible a través de su propio esfuerzo. “Yo estaba en el internado cuando quise capacitarme en esos aspectos y busqué un curso; hablé con mis padres y era complicado porque mis cuatro hermanos y yo estábamos en la carrera. Encontré un paramédico que tenía un sitio de entrenamiento y le dije que yo le ayudaba en lo que fuera para pagarlo. Inicié como monitor, luego empecé a vender el curso y así alcancé mi beca”. No había límite para su objetivo de crecer como profesionista. “Por azares del destino se da la oportunidad de abrir un sitio de entrenamiento y después de ocho años aquí estamos”.

Cada minuto cuenta

En una situación crítica nuestro campo de visión se acorta, es más complicado actuar. Si tenemos el apoyo de un médico estamos del otro lado, pero si no, cada segundo cuenta. “Cuando una persona cae en paro cardíaco cada minuto que pase y la persona no reciba el RCP tiene un 10% menos de posibilidades de vida, si pasan cinco minutos es un volado de 50% de perder la vida. Nos hemos enfocado en que las personas conozcan el RCP de alta calidad para que puedan salvar una vida, para empezar por la familia”.

Esa situación crítica Enrique la vivió en carne propia. Cuando realizaba su servicio social profesional recibió la llamada de uno de sus hermanos y le comentó que su mamá necesitaba ayuda, pero él no estaba cerca para apoyarlos. “Yo me capacité, mis hermanos no tenían esa capacitación y era frustrante que me llamaron de emergencia y no podía ayudarla”. Es por ello la importancia de que al menos un miembro de cada familia tenga un entrenamiento para situaciones de emergencia. “Hemos hecho cultura en estos años para que la gente sepa que pueden salvar una vida con sus manos, poco a poco vamos haciendo consciencia”.

La veintena de colaboradores que participan en Kabanta ofrecen sus cursos a hospitales, empresas, escuelas, estudiantes y público general. “Como es una certificación internacional es importante que el médico, el paramédico y la enfermera se capacite para que ellos puedan ejercer en los hospitales y clínicas. Es parte del consejo de seguridad y es capacitación para estudiantes de las mismas áreas. Prestamos el servicio de RCP avanzado y algunos otros cursos para que ellos puedan certificarse”.

Los cursos de Kabanta pueden impartirse en cualquier ciudad de la República, por fortuna la recomendación de boca en boca es la que ha cautivado a sus estudiantes. Actualmente Enrique diseña su propio material de simulación y trabaja para mejorar las instalaciones con nuevas salas que permitan poner en práctica esas habilidades y uso de nuevo equipo.

Cabe señalar que luego de la pandemia por COVID-19, en México anualmente cerca de 220 mil personas pierden la vida por una enfermedad cardiovascular, por lo que desde 2021 representa la primera causa de muerte en el país.

La insuficiencia cardíaca, arritmia o daño al miocardio son los padecimientos más comunes, sobre todo en pacientes que superaron el COVID, que tienen mayores posibilidades de desarrollar esos padecimientos que aquellos que no contrajeron la enfermedad.

"Cuando llegas a una meta lo difícil es mantenerte. Lo que puedo decirles es que siempre persigan sus sueños y no desistan hasta que lo consigan"

Enrique Castañeda, Director Médico en Kabanta

Todo sobre los cursos

Kabanta mantiene sus cursos abiertos para todo el público, pero del 28 al 30 de abril próximo se realizará un curso de Soporte Vital Básico (BLS) y Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) para estudiantes y profesionales del área de la salud.

