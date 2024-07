“Había una oportunidad de mejorar el servicio en general para las personas con una amputación de pierna o miembro inferior para volver a caminar”. Para Carlos Calderón Cosío, esa fue una de las metas que lo inspiró a elaborar prótesis desde que era estudiante del Tecnológico de Monterrey. Hoy es director general y cofundador de Proactible Laboratorio de Prótesis de Pierna y Órtesis, empresa dedicada a la atención integral de las personas con una amputación de miembro inferior (piernas) para volver a caminar de forma económicamente accesible. Carlos narra lo que ha representado desde hace algunos años el trabajo con las prótesis.

“Después de tres años de trabajo con una asociación civil, fundamos ya la parte de empresa, pero porque conocimos muy bien las necesidades de las personas. Lo que hacemos es, dentro de un centro de atención, dar un servicio integral para volver a caminar. Tenemos gente que está en temas de revisiones, tenemos gente que está en rehabilitación preprotésica, que es previo a tener su prótesis; tenemos gente ahorita que pues ya trae su prótesis, tenemos gente que va a llegar en un ratito más a la adaptación post protésica, por ejemplo, y todas son personas que lo que buscaban era un mejor servicio actualmente disponible”.

El principal objetivo era “cómo lo hacemos accesible, pero que incluya todos los factores fundamentales para que puedan volver a caminar” para la población, al recordar que, según estadísticas, solamente tres de cada cien personas van a caminar con una prótesis, por lo que una meta era incrementar la cifra.

El crecimiento de la empresa es exponencial, según las palabras de Carlos Calderón: observan que cada vez llegan más personas a atenderse, incluso desde otros Estados de la República.

“Esta idea surge de un proyecto universitario que posteriormente se transforma en una asociación civil en el 2014. Ya con los conocimientos de la asociación civil, lo que sucede es que decimos, oye, no podemos nada más dar prótesis porque si se hace una prótesis a la gente no le sirve. Podemos considerar la rehabilitación porque si no hay rehabilitación no tienes el resultado”, dijo.

Otro de los objetivos es que hubiera más gente que se atendiera para que haya más probabilidades de aumentar la cantidad de personas que pudieran volver a caminar. Un punto importante eran los precios.

Carlos Calderón precisó el proceso que sigue tras el análisis y diagnóstico:

“Nuestro servicio incluye la terapia previa a la prótesis, posterior a la prótesis, y la fabricación de la prótesis, pero con soques de prueba. Un soque de prueba es un material que suele ser normalmente de polipropileno, pero que están hechos para dejar que adelgace el tamaño de muñón, para luego pasar al definitivo”.

“Ya que hacemos esto, lo que sucede es que pasamos luego a un definitivo, en donde se va a hacer un soquete de resina acrílica, se puede hacer un soquete de fibra de carbono, ya se usan diferentes materiales para que tengamos la mejor alternativa posible para la persona, y que le va a ayudar a unos cuatro a seis años”.

Por ello, Carlos ha obtenido premios como el Premio al Impacto Social de Coparmex Jalisco y Premio Jalisco de Emprendimiento en 2022, entre otros. Para él, lo más importante es la posibilidad de volver a caminar lo más pronto posible para la persona atendida.

CT