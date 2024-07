Brindar asesoría legal para quienes buscan formar una sociedad es una de las misiones de Víctor Manuel Morales Gutiérrez, quien luego de adquirir suficiente experiencia como abogado al servicio de una notaría emprendió su camino independiente con Vatrix Asesoría Legal hace dos años. “Me especializo en temas tanto corporativos como notariales, contratos de compraventa, asesoría en arrendamiento, todo lo que termina en una escritura pública”, comparte el director del despacho.

La especialidad de Víctor está en los testamentos y la asesoría de sociedades para cuestiones de constitución y de movimientos accionarios. Aunque el camino independiente le ha traído satisfacciones a través de Vatrix, conserva la colaboración con la notaría que lo vio crecer. “Cuando me salgo empiezo a trabajar con la misma notaría pero ya desde fuera”; confiesa que iniciar de cero, con su propia cartera de clientes fue difícil, pero a la vuelta de los años, la recomendación le ha permitido aclientarse lo suficiente.

“Empecé a atraer clientes mediante redes sociales, así me di a conocer para tener actividad económica e incentivar a la gente para hacer testamentos. Poco a poco llegaron las recomendaciones. Gracias a conocidos ahora tengo algunos clientes fuertes”.

Alejarse de la estructura de una notaría le permitió definir su esquema personal y profesional como líder de su proyecto, ahora las decisiones le corresponden a él. Los primeros pasos los dio hacia su carta fuerte: los testamentos, pero con el tiempo encontró vínculos que le permitieron diversificarse. “Al principio enfocaba mi marketing en personas para que hicieran sus testamentos, pero te encuentras con otras personas que tienen mayor poder adquisitivo y quieren comprar una casa, por ejemplo, o las personas que quieren emprender y buscan asesoría para constituir su empresa”, y así fue encontrando su propio camino con nuevas oportunidades.

Luego de dos años dando a conocer sus servicios y creando sinergias con otros despachos, crecer es el siguiente paso para Víctor, la buena reputación que ha ganado entre sus clientes le ha hecho considerar incorporar a más colaboradores en Vatrix. “Mientras tenga el tiempo seguiré trabajando lo mío y con lo otro, pero sí pienso contratar dos o tres abogados que me ayuden; tengo ganas de crecer. Poco a poco se va llenando la cartera de clientes y siento que no me demanda tanto como para delegar funciones, pero es algo que sí quiero hacer”.

Empezar con el pie derecho

Víctor comparte que una de sus mayores satisfacciones a lo largo del tiempo es ayudar a otros a crecer. “Al final de cuentas una de las cosas que hago es la asesoría a la hora de elaborar tu sociedad, tu empresa; es una de las cosas principales que cuando quieres empezar a emprender tienes que hacerlo”, y su trabajo es tan necesario que si se inicia con la sociedad inadecuada luego se tiene que cambiar, de lo contrario podrían tener problemas con el SAT. “Existen varios tipos de sociedades y si tienes cierto tipo de actividad económica la tienes que cambiar y tienes que desembolsar dinero. Lo mejor es estar asesorado de un abogado y un contador. Yo soy esa parte jurídica que te puede dar la orientación para que no vayas a tener problemas después”, así que asesorarse es una buena inversión, señala Víctor.



En orden con los bienes

Desde hace años septiembre se ha posicionado como el “mes del testamento” y es una buena oportunidad para considerar poner en orden los bienes materiales. “Siempre es bueno dejar nuestro patrimonio listo para nuestra descendencia y así pueda evitarse un problema futuro; hay que dejar soluciones y no problemas a nuestros hijos o nuestro seres queridos. Es importante mencionar que un testamento puede ser muy accesible. Es una oportunidad de tener ese ‘segurito’”, anota Víctor, quien señala que aproximarse con un abogado para hacer un testamento en septiembre pude significar hasta el 50% menos de la inversión que implicaría en otros meses, eso justifica que entre enero y agosto se tramiten aproximadamente 10 mil testamentos mensuales y en septiembre la cifra ascienda hasta 70 mil.

