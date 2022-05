Salinas Pliego defiende a sus empleados

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, defendió a sus empleados luego de que una clienta de Banco Azteca se quejara e insultara a los trabajadores, quienes le negaron el acceso a una sucursal por no llevar cubrebocas.

De acuerdo con el usuario en Twitter, Marco, el día de ayer acudió a una sucursal de Banco Azteca en Quintana Roo para hacer un envío, sin embargo, los empleados de ese lugar le negaron el servicio por no llevar cubrebocas, a lo que él respondió que ya no es obligatorio en esa entidad.

Además, calificó de "gorilas" a los trabajadores de ese banco.

"Aquí en Banco Azteca tratando de hacer un envío y sus gorilas me niegan el servicio por el cubrebocas el cual ya no es obligatorio en el estado de Quintana Roo @RicardoBSalinas @CarlosJoaquin ya usen la razón no? Están pasando por los el decreto del gobernador", escribió el usuario de Twitter.

Tras la queja, el empresario no lo pensó dos veces, salió en defensa de sus empleados y exhortó al usuario inconforme presentar su reclamo sin faltar el respeto.

"Primero que nada, ni son gorilas, ni son míos… creo que no son las formas de presentar un reclamo, a ver dígame ¿a usted le dijeron pen---- cuando le pidieron ponerse el cubrebocas?. Ya pedí que lo atendieran pero vamos respetándonos… ¿cómo ve?", escribió el dueño de Tv Azteca.

El pasado 10 de mayo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que el uso del cubrebocas en el estado sería voluntario.

A través de redes sociales, el mandatario estatal recomendó utilizar el cubrebocas en transporte público, aglomeraciones y al personal de servicio durante su jornada laboral, además a las personas con comorbilidades.

"El actual contexto sanitario nos ofrece certeza respecto al comportamiento del virus, ya que llevando más de cinco semanas sin defunciones y un promedio de menos de 20 contagios por día.

"Esta estabilidad se refleja en un semáforo verde sostenido, a lo largo de los últimos meses, por lo que vamos a tener el gusto de poder anunciar, este 10 de mayo, que el uso del cubrebocas en la entidad es voluntario", dijo Carlos Joaquín.

TWITTER / @RicardoBSalinas

OA