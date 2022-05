Salinas Pliego: ¡Y por no equivocarnos! No les va a regalar café, les regalará tiempo aire

Después del polémico suceso en el que BBVA optara por regalar café ante el error humano que tuvieron y confusión al depositarle dinero alrededor de 200 cuentas, el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que regalará tiempo aire "y por no equivocarnos".

El fundador de Grupo Salinas, a través de su cuenta de Twitter, anunció cuáles eran los motivos por los que realizaría el gesto. "Hace unos días, un banco les invitó un cafecito, yo no les voy a regalar café, les regalaré tiempo aire, y no por equivocarnos… porque me dio la gana y amanecí de buenas", expresó el también dueño de Elektra, citando un tuit de la app BAZ, una plataforma que sirve para pagar servicios y recargas de tiempo aire. Asimismo, dijo que "cuando uno trabaja se puede dar ciertos lujos, como invitar a los amigos".

#BuenosDias, hace unos días un banco les invitó un cafecito, yo no les voy a regalar café, les regalaré tiempo aire, y no por equivocarnos… porque me dió la gana y amanecí de buenas.



Ya saben que cuando uno trabaja se puede dar ciertos lujos, como invitar a los amigos ����. https://t.co/uUq6v6ApDp — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 18, 2022

BBVA depositó dinero gratis "por error humano"

El pasado 9 de mayo, la institución bancaria dijo que algunas compras con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas, por lo que "esos montos, por un error humano, fueron liberados, por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles".

Ante ello, los clientes que utilizaron el dinero disponible tendrán que pagarlo.

BBVA busca enmendar error regalando café

Mientras tanto, el pasado 13 de mayo, el banco anunció que pondrá a disposición un “apoyo sin costo” para el cliente. “Si no lo requieres, permítenos al menos invitarte un café.

“En los siguientes días recibirás comunicación de nuestra parte para poder hacer uso del apoyo o tomarte el café”, comunicó el banco.

BBVA dará tres meses para pagar dinero

Unas 200 mil cuentas de BBVA tendrían un saldo negativo luego de que el banco comenzará a cobrar los saldos que por error aparecieron a favor de los clientes el pasado 9 de mayo.

De acuerdo con información de BBVA, el saldo negativo promedio es de 700 pesos, con lo que se dará hasta tres meses a los clientes para ponerse al corriente en ese saldo, sin penalización ni mora, en caso de que hayan utilizado el dinero.

MV