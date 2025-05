La reforma que busca bajar a 40 horas la jornada laboral, actualmente en 48, es una iniciativa que ha enfrentado al sector empresarial y de trabajadores desde que fue presentada en 2022. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró revivió la propuesta, aunque pide su gradualidad.

Para algunos especialistas, implementar esta iniciativa representa un reto para las empresa mexicanas que verían afectada su productividad en medio de un escenario económico adverso. Pero ¿Por qué para algunos es mejor pausarla? Aquí un recuento:

Los trabajadores mexicanos se encuentran relativamente en mejores condiciones de las que tenían hace 10 años por los aumentos al salario mínimo y las reformas laborales emprendidas el sexenio anterior, coinciden especialistas.

Aunque reconocen que falta mucho que hacer, señalan la importancia de hacer una pausa en las reformas laborales, ante la coyuntura de incertidumbre y desaceleración económica , como las relacionadas a la reducción de la jornada de trabajo, y dar más apoyo a las unidades económicas para asimilar los cambios, en particular a micro y pequeñas empresas, las principales empleadoras del país .

En México existen alrededor de 5.5 millones de empresas que dan empleo a poco más de 27.8 millones de personas. Las micro y pequeñas, que ocupan hasta 50 personas por unidad, suman 5.4 millones de establecimientos y tienen a 16.6 millones de trabajadores, concentrando 56.3% del total , de acuerdo con los Censos Económicos 2024.

Lo que se ha logrado hasta ahora es muy plausible en beneficio a los trabajadores, pero también es necesario un análisis detallado de la problemática presupuestal que enfrentan las micro y pequeñas empresas , con el objeto de sostener e incentivar el empleo formal, comentó Oscar de la Vega, abogado laboral socio director de la firma De la Vega & Martínez Rojas.

"Es importante analizar la situación de la micro y pequeña empresa para seguir generando empleo formal que requieren millones de mexicanos, principalmente ahora con la gran cantidad de paisanos que están llegando a México expulsados de Estados Unidos", agregó el especialista.

Considera que reformas como la disminución de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, que está contemplada en la agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum y se encuentra actualmente en estudio en la Cámara de Diputados, deberían mantenerse en pausa, analizando y escuchando a las partes y permitiendo la viabilidad de las empresas con objeto de enfrentar esta reducción de manera eficiente .

"El mensaje es que las empresas chicas, medianas o grandes, tienen que capacitarse ante los nuevos retos laborales que estamos enfrentado. Hay que enfatizar que las empresas deben cambiar sus estrategias, ya no funciona lo que funcionó antes dentro del nuevo marco legal que hoy tenemos", indicó Oscar de la Vega.

"La economía está en una situación de mucha incertidumbre y eso va a tener que impactar en los programas de inversión de empleadores. Tenemos que buscar alternativas para mantener la competitividad de empresas en el país y seguir formando parte del mercado de Norteamérica", afirmó el abogado laboral.

Por su parte, German de la Garza, socio director de la firma de abogados Fisher Philips, señaló que la incertidumbre que sufren las empresas, no genera las condiciones para que pueda haber inversión, y al no haber inversión, la consecuencia natural es que no haya fomento en el crecimiento y el empleo, y que puestos que actualmente hay desaparezcan.

