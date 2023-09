SAT: ¿a partir de qué cantidad se deben declarar los préstamos?

Los préstamos se han vuelto una práctica bastante recurrente en la vida financiera de la sociedad mexicana y muchas veces suelen venir de instituciones privadas establecidas y de personas como amigos o familiares.

La normalización de los préstamos nos puede traer muchas dudas, siendo una de las principales si este dinero recibido tiene que ser declarado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y cuáles son las implicaciones fiscales que debería seguir una persona que accedió a un préstamo.

Es necesario entender que no se consideran como ingresos acumulables, por lo que no se tiene que cumplir con una obligación fiscal, no obstante, aunque el recibo de este dinero no paga impuestos, siempre será necesario contar con la documentación adecuada para que pueda respaldar este tipo de transferencia, como el contrato bancario de la institución financiera o el contrato privado que se realizó con el particular.

Contar con esta documentación podría ayudar para demostrar la legitimidad del préstamo en caso de una audiencia o verificación que el SAT llegara a realizar.

Ahora, sí será obligatorio declarar los préstamos que rebasen los 600 mil pesos, los cuales son acumulables, por ejemplo, si alguien recibió un préstamo de una institución financiera y también de un particular, tendrá la obligación de declarar para evitar cualquier tipo de discrepancia, por otro lado, si el préstamo no rebasa la cantidad antes mencionada, no será obligatorio realizar la declaración, aunque al tratarse de una gran cantidad de dinero, sería una buena opción informarlo al SAT.

Al recibir un préstamo de 600 mil pesos, el contribuyente tendrá un periodo de 15 días para declarlarlos, en caso de no realizarse, se podrá considerar como un ingreso acumulable y y se tendrá que pagar impuestos por el dinero recibido.

JV