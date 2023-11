Debes saber que el aguinaldo es una de las prestaciones de los trabajadores que se entrega a fin de año para ayudarlos con los gastos de la temporada de Navidad y de la cuesta de enero del siguiente año. Ante esto, la mayoría se pregunta si tienen que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuánto se debe hacer ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los trabajadores del sector privado tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo cada año, con fecha límite del 20 de diciembre, no obstante, también deben de saber que NO están obligados a pagar el ISR siempre y cuando no exceda de ser equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Esto se debe a que existe un beneficio fiscal con el que se hace una exención del ISR de un monto hasta 3 mil 153 pesos.

A la parte restante del aguinaldo, es decir, lo que el trabajador recibe por encima de la cantidad exenta de ISR, se suma a los ingresos que tuvo el trabajador durante todo el año y a ello se le aplica un porcentaje de ISR.

Quienes ganan un salario mínimo no tendría que pagar impuestos.

Es decir, si tu aguinaldo es igual o menor a la cantidad exenta, no tendrás que pagar ISR, pero si supera esta cantidad, deberás pagar impuestos sobre la diferencia.

Tampoco se debe pagar ISR por la prima vacacional o las utilidades que otorgan algunas empresas.

