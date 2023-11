Estamos en la primera semana del mes de noviembre, no obstante, muchos ya están sacando la calculadora para saber cuánto dinero recibirán en diciembre como pago del aguinaldo 2023. Si no se aprueba la iniciativa del aguinaldo doble de la que se ha hablado durante meses, te decimos cómo saber lo que recibirás, aun si no trabajaste un año completo, con fecha límite del 20 de diciembre.

El aguinaldo es una prestación que se debe pagar a las y los trabajadores, de acuerdo con lo que indica la Ley Federal del Trabajo (LFT), esto contempla a empleados de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes.

Quienes tienen un año completo y en adelante, tienen derecho a que se les pague el salario de 15 días. Para los que no, deben recibir la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2023 si no trabajé un año completo?

Si no tienes un año cumplido al momento del pago del aguinaldo, debes calcularlo de esta forma: El monto se puede obtener al dividir los días correspondientes al aguinaldo por los 365 días del año, el resultado se multiplica por los días laborados y esto a su vez por el salario diario.

Por ejemplo:

Teniendo un sueldo mensual 12 mil pesos/30 días (mes)= 400 pesos (salario diario)

15 (días de aguinaldo) / 365 (días del año)= 0.041

0.041 x 280 (el número de días laborados) =11.48 (proporcional de días de aguinaldo)

11.48 (proporcional de días de aguinaldo) x 400 (salario diario)= cuatro mil 592 pesos (aguinaldo proporcional)

***

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¡Atento! Estos pensionados del IMSS recibirán un aumento en 2024

OF