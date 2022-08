Las aplicaciones bancarias han sido las mejores aliadas al momento de hacer un pago o alguna transferencia. Estas se han vuelto las favoritas por los usuarios debido a la facilidad y practicidad que representa no tener que ir al banco. Con la llegada de la Covid-19 se incentivaron aún más los pagos electrónicos y las transferencias, ya que se evitaba el contacto físico.

Algunas personas han aprovechado estas transferencias para bromear con el concepto de pago, pues piensan que no tiene importancia y que solo las partes involucradas lo leerán, pero no es así, estas "bromas" pueden ser leídas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y encender sus alarmas.

¿Qué es concepto de pago?

El concepto de pago es el apartado opcional que aparece al mometo de hacer una transferencia interbancaria, su finalidad es dar información al destinatario para que comprenda a qué se debe el importe ingresado.

Se creó originalmente para que los usuarios, y el SAT, puedan identificar y llevar un mejor control de sus gastos.

Debido al gran volumen de transferencias que se hacen día a día, y a que el SAT está obligado a revisar cada una de estas, los sistemas de monitoreo emplean inteligencias artificiales para detectar palabras clave y alertar en caso de encontrar una anomalía.

¿Qué pasa si juego con los conceptos de mis tranferencias?

¿Eres de los que juega con los conceptos de sus transferencias? La próxima vez piénsalo dos veces antes de hacerlo.

Al parecer es muy común que los contribuyentes utilicen conceptos relacionados con actos ilícitos o sexuales, pero estos conceptos los pueden meter en problemas con la autoridad.

"Todos los pagos pueden ser rastreados por el SAT, este puede ver todos los movimientos que yo hago a mi cuenta", dijo Iván Juárez, contador consultado por El Informador.

Juárez afirmó que es poco probable que te metas en problemas cuando las cantidades de las tranferencias son muy bajas, pues el SAT no las verá.

"El banco no se va a poner a ver conceptos de transferencias de 100 o 200 pesos, ve conceptos grandes, el SAT ve cantidades fuertes de 100 mil, 200 mil pesos, así que si juega con los conceptos de transferencias de cantidades grandes, sí es probable que el SAT lo vea y ahí sí puede que investiguen"

Aunque los conceptos de las transferencias son opcionales, sí es importante ser específico y señalar qué estamos pagando, ya que en dado caso de que el SAT investigue, este concepto ayudará a recordar ese pago.

Al ser solo una herramienta para palabras clave no debes usarlo para dar instrucciones o información.

¿Qué concepto poner en las transferencias?

Algunos mensajes que pueden agregarse en este espacio son: pago de colegiatura, cena, mensualidad casa, restaurante, etc. El objetivo es que estas palabras clave ayuden a los usuarios a reconocer sus movimientos y así llevar una mejor organización en sus finanzas.