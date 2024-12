El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una prórroga para habilitar Buzón Tributario hasta el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el órgano gubernamental, quienes incumplan con esta obligación fiscal en el plazo convenido serán acreedores a una sanción.

Desde 2020, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, así como habilitar el Buzón Tributario, son requisitos forzosos para personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Sin embargo, hay algunas características que dan exención a usuarios contribuyentes de dar de alta este portal:

En primera instancia, las personas físicas que no tengan obligaciones fiscales no necesitan habilitarlo; es decir, todos aquellos que no tengan actividad económica ni reciban algún tipo de remuneración monetaria.

Asimismo, contribuyentes asalariados y asimilados cuyo ingreso sea inferior a los 400 mil pesos quedan exentos de activar el Buzón Tributario.

Finalmente, contribuyentes, ya sean físicos o morales, que se encuentren ante RFC con situación fiscal de cancelados o suspendidos podrán hacer caso omiso a esta prórroga del SAT.

Para habilitar el Buzón Tributario, es necesario que los contribuyentes sigan una serie de pasos:

Primero, el usuario debe acceder al Portal del SAT (sat.gob.mx) y dar clic en la opción "Buzón Tributario".

Posteriormente, debe ingresar colocando RFC y Contraseña o e.firma vigente; escoger el apartado que dice "Configuración" y llenar el formulario de medios de contacto, donde deberá registrar un número de teléfono celular y un correo electrónico.

Una vez registrada toda la información, el contribuyente tendrá que estar pendiente de sus medios de contacto, ya que dentro de las 72 horas siguientes recibirá un correo electrónico con una liga de confirmación, a la que tendrá que dar clic para validar su cuenta; en el caso del número celular, se envía un SMS con un código, el cual debe capturarse en la opción Configuración del Buzón Tributario.

Según el Servicio de Administración Tributaria, este Buzón Tributario es un canal de comunicación que simplifica la notificación de actos administrativos y el envío de mensajes de interés de manera segura y ágil.

MV